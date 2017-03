Bunicul Simonei Halep a incetat din viata

"Papu... un om deosebit, care astazi s-a ridicat la Ceruri, un om cu un suflet bun, un om bland, nu-i placea niciodata cearta... Dar nici macar atunci cand m-a certat n-am putut sa ma supar pe el. El ne facea mereu sa radem cu felul lui glumet. Cand eram junioara, facea glume, motivandu-ma in acelasi timp - si spunea ca trofeele mele sunt din tinichea. Iar atunci cand am reusit sa ajung in top, a fost foarte mandru de mine, de faptul ca am muncit si nu am cedat niciodata... si m-a pretuit. Mereu ne-a pretuit, mereu ne-a iubit, iar pe mama (nora lui) a tratat-o intotdeauna cu blandete, apreciere si admiratie. Un tata, un socru, un BUNIC cu suflet de aur. Dumnezeu sa te odihneasca, Papule. Mereu vei fi in sufletele noastre", a scris Halep.