Ministerul Apelor si Padurilor: Camionul oprit de activisti pe Transfagarasan facea un transport legal. Protestele pot produce confuzie

"In urma verificarilor in Sistemul informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase - SUMAL, s-a constatat ca transportul era unul legal. In avizul de insotire seria AP nr. 2393420/10.03.2017, emis de Ocolul Silvic Vidraru, era consemnata cantitatea de 17,82 mc lemn de foc din specia fag, la un numar de 26 de piese transportate", se arata in comunicat.In document au fost adaugate si doua capturi facute din aplicatia mobila "Inspectorul Padurii"."Din dispozitia reprezentantilor Politiei, in prezenta reprezentantilor ONG-urilor si inspectorilor Garzii Forestiere, autocamionul a fost descarcat si masurat conform prevederilor legale, piesa cu piesa. In urma masuratorilor efectuate a celor 26 de piese existente, a rezultat cantitatea de 17,45 metri cubi de lemn de foc din specia fag (diferenta de minus 0,37 metri cubi se incadreaza in tolerantele stabilite de actele normative)", se mai arata in comunicat.In acelasi timp, oficialii spun ca o echipa a Garzii Forestiere si reprezentanti ai Ocolului Silvic Vidraru au mers in teren sa verifice daca lemnul transportat provenea dintr-o padure virgina cuprinsa in studiul PIN MATRA sau daca exista exploatari forestiere acolo, in zona Vidraru."Inspectorii au constatat ca in zona se afla in lucru o exploatare forestiera legala, fiind vorba despre un volum brut de 2.085 de metri cubi, taieri progresive racordare, amplasat in cadrul OS Vidraru, unitatea de productie VI Limpedea. Acest trup de padure nu face parte din categoria padurilor virgine si nu este inclus in studiul PIN MATRA", potrivit documentului citat.In apropiere exista o suprafata de fond forestier care a fost inclusa in studiul respectiv, dar inspectorii au constatat ca acolo nu sunt taieri, spun oficialii ministerului, mentionand ca, in perioada urmatoare, reprezentantii Garzii Forestiere Ploiesti vor efectua un control cu privire la situatia actuala a suprafetelor incluse in studiul PIN MATRA, zona Molivis."In concluzie, intelegem ca actiunea din 10 martie a organizatiilor neguvernamentale nu a vizat, punctual, acel transport, acest protest avand mai degraba obiectivul de a aduce in atentia publicului subiectul legat de importanta protejarii padurilor virgine din Romania", conform comunicatului Ministerului Apelor si Padurilor.Conform sursei citate, Guvernul a prevazut bugetul necesar pentru demararea, in cursul acestui an, a un studiu stiintific amplu care va identifica toate suprafetele de fond forestier ce indeplinesc criteriile de padure virgina, urmand ca apoi suprafetele identificate sa fie incluse in Catalogul National al Padurilor Virgine pentru a fi puse sub protectie speciala."Ministerul Apelor si Padurilor incurajeaza toate organizatiile neguvernamentale sa se implice in procesul de identificare a padurilor virgine, dar recomandam ca actiunea de identificare sa fie una care sa aiba in vedere strict criteriile prevazute de legislatia in vigoare. In acelasi sens, Ministerul Apelor si Padurilor considera ca actiunile de protest de genul celei organizate vineri, chiar daca au la baza pe intentii nobile, daca sunt organizate fara o minima pregatire prealabila, acestea produc mai degraba confuzie in randul opiniei publice si pot aduce prejudicii grave personalului silvic care isi desfasoara meseria cu buna credinta si in litera legii", se mai arata in comunicat.Peste 30 de activisti Agent Green, oameni de stiiinta si alpinisti profesionisti au blocat, vineri dimineata, pe Transfagarasan, camioanele incarcate cu arbori din muntii Fagaras. Protestatarii au cerut ancheta la Vidraru si moratoriu national la exploatarea padurilor virgine.Conform unei postari de pe contul de Facebook al organizatiei, prin aceasta actiune, protestatarii au vrut sa traga "semnalul de alarma cu privire la distrugerea ultimelor paduri virgine din zona Vidraru care pun in pericol inclusiv lacul de acumulare, un obiectiv strategic pentru sistemul energetic national".Protestatarii au ocupat arborii cu corturi speciale si au afisat bannere cu mesajul "Salvati Ultimele Paduri Virgine" in limbile romana si engleza.In timpul protestului, oamenii au discutat prin telefon cu un reprezentant al Ministerului Apelor si Padurilor, care le-a transmis ca oficialii sunt "foarte ingrijorati" de ceea ce reclama ei."Am primit si adresa dumneavoastra, pe care am inregistrat-o la minister si vreau sa va spun ca suntem foarte ingrijorati de cele scrise acolo. Doamna ministru Adriana Petcu a fost informata despre actiunea dumneavoatra. Am trimis deja Garda Forestiera, am solicitat Garzii Forestiere sa faca o informare chiar in cursul zilei de astazi cu privire la situatia de acolo", declara reprezentantul ministerului.