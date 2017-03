Tudorel Toader: Am prezentat Comisiei de la Venetia un raport privind OUG 13, OUG 14 si proteste

El a precizat ca este membru titular in Comisia de la Venetia si participa la lucrari alaturi de Bogdan Aurescu - membru supleant."Presedintele Comisiei mi-a adresat invitatia (...) de a face o prezentare in plenul Comisiei privind evolutiile constitutionale, legislative recente din Romania. Am facut deja aceasta prezentare, acest raport. Despre ce puteam sa vorbesc? Ordonanta 13 cu legea de respingere, ordonanta 14 cu legea de aprobare, despre atitudinea civica, protestele care au insotit aceste evenimente legislative, despre decizia Curtii Constitutionale care a fost publicata ieri in Monitorul Oficial. Am prezentat continutul actelor normative, efectele juridice pe care acestea le-au produs sau le produc inca si consecintele sociale pe care le-au generat", a afirmat Toader, la Digi 24.El a sustinut ca acest raport era necesar pentru o buna informare a Comisiei Europene, a Consiliului Europei, a Comisiei de la Venetia."Numai comunicand corect si la timp continutul si evolutiile la care m-am referit, evaluarile noastre pot fi obiective in acord cu realitatile sociale, juridice", a adaugat Toader.Intrebat daca va cere Comisiei de la Venetia un punct de vedere, dupa decizia Curtii Constitutionale privind conflictul dintre DNA si Guvern, ministrul Justitiei a raspuns ca acest for nu poate modifica deciziile CCR."De la Comisie punctele de vedere sunt oricand binevenite, dar pe viitor, nu pe trecut", a spus Tudorel Toader.