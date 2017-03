Ministrul Justitiei, prima reactie dupa motivarea CCR: Procurorii vor continua ancheta pentru a finaliza dosarul privind OUG 13 pe fapte prevazute in Codul penal, nu pe oportunitate, circumstante, constitutionalitate

Tudorel Toader a precizat ca a participat la intrunirea Comisiei de la Venetia in calitate de membru titular si ca a prezentat un raport privind adoptarea unor modificari legislative in Romania si a controversatei OUG 13, dar Comisia nu va prezenta un punct de vedere in acest caz. "Punctele de vedere sunt oricand binevenite, dar despre viitor, nu despre trecut", spune ministrul Justitiei.In ceea ce priveste ancheta privind adoptarea OUG 13, instrumentata de Parchetul General, ministrul Justitiei spune ca aceasta poate continua, insa in anumite conditii: "Procurorii isi vor continua ancheta pentru a finaliza respectivul dosar. Sigur, ei nu vor mai urmari circumstatele. Ancheta continua pe infractiuni, pe fapte prevazute in Codul penal. Nu poate continua pe oportunitate, circumstante, legalitate, constitutionalitate."Curtea Constitutionala a publicat vineri motivarea deciziei prin care a stabilit ca DNA, anchetand modul in care a fost elaborata OUG 13, a perturbat buna activitate a guvernului, stabilind ca Ministerul Public nu are competenta de a desfasura activitati de cercetare penala cu privire la legalitatea si oportunitatea unui act normativ adoptat de legiuitor.