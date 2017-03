Amenzi de peste 4,5 milioane de lei pentru comert ilegal cu flori si plante ornamentale, in perioada 1 februarie - 9 martie

In urma verificarilor care au vizat legalitatea importurilor si achizitiilor intracomunitare, transportul, depozitarea si comercializarea florilor si plantelor ornamentale, peste 72.000 de flori si 1,7 tone de plante ornamentale fara documente legale au fost confiscate.Politistii au efectuat 507 actiuni la nivel national, verificand 2.110 societati comerciale, 6.467 de persoane fizice si 7.242 de autovehicule. "La activitati au participat 4.739 de politisti, 945 de la investigarea criminalitatii economice, 1.253 de politisti rutieri, 2.359 de la ordine publica si 182 de la transporturi, care au fost sprijiniti de specialisti din cadrul ANSVSA si MADR", precizeaza Politia Romana.Echipele de control au constatat 215 infractiuni, dintre care 27 de fapte de evaziune fiscala, aplicand 2.885 de sanctiuni contraventionale, dintre care 1.556 de natura economica, in valoare totala de 4.619.438 de lei."Pe parcursul actiunilor desfasurate, au fost indisponibilizate sau confiscate 13.726 de fire de flori din achizitii intracomunitare, 35.648 de fire de flori din import, 22.822 de fire de flori produse in Romania, 332 de plante ornamentale si 1.743 kg. de plante pentru decoratiuni, in valoare totala de peste 207.000 de lei", a mai precizat Politia romana.