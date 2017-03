Ministrul Sanatatii a prelungit cu patru ani pentru 124 de spitale termenele de indeplinire a planurilor de conformare

Daca nu ar fi fost prelungit termenul, spitalele care nu si-au remediat deficientele in vederea conformarii puteau fi declasificate, ajungandu-se, in unele cazuri, pana la inchiderea unitatilor.Potrivit informatiilor HotNews.ro, initial, la sfarsitul anului trecut, solutia agreata de catre Ministerul Sanatatii a fost o prelungire a termenului doar pana la finalul lui 2017, insotita insa de actiuni repetate de control si o prioritizare a investitiilor pentru aceste spitale. Noul ministru a hotarat, insa, prelungirea cu patru ani.In aceasta situatie se pune problema daca nu vor fi afectate actiunile de control ale Inspectiei Sanitare, in sensul ca aceasta nu va putea lua nicio masura de remediere a deficientelor constatate, de exemplu a conditiilor de igiena, cu riscurile aferente pentru pacienti. Ministrul sustine ca Inspectia Sanitara poate avea actiuni de control, iar in cazul in care ar descoperi nereguli intr-o sectie care ar putea pune in pericol viata pacientilor, aceasta va fi inchisa.Ordinul ministrului 146/2017 prevede ca "pentru unitatile sanitare cu paturi, a caror conformare necesita activitati complexe si investitii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioada care nu poate depasi data de 31 decembrie 2020 si un program operational pentru anul in curs". Acesta modifica Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.Ministrul sanatatii a mai spus ca actiunile de control incrucisat in unitatile sanitare vor mai intarzia, desi ar fi trebuit sa inceapa pe 14 martie, conform planului anual aprobat, din cauza ca bugetul a fost aprobat cu intarziere. Ministrul nu a precizat cand vor incepe aceste controale. Pentru aceste controale sunt necesare sume de la buget deoarece necesita deplasarea unor specialisti din doua judete intr-un al treilea judet.