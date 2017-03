Ministrul Sanatatii: Luni voi semna ordinul prin care va fi deblocata achizita pe nevoi speciale a medicamentelor oncologice pentru copii

"Legat de medicamentele oncologice pentru copii, sunt intersat, cunosc situatia, sunt motivat sa le aduc. Sunt interesat sa aduc toate medicamentele pe piata. (...) Am cinci preturi pentru cinci medicamente in avizare juridica, acestea pot fi semnate in cursul zilei de azi (vineri - n.r.), noua preturi la care nu pot sa umblu din cauza faptului ca in decembrie fostul ministru a modificat ordinul pentru nevoi speciale, iar stabilirea pretului se face prin raportare la cel mai mic pret din cele 12 tari de referinta. Stim foarte bine ca daca eu gasesc medicamentele intr-una din cele 12 tari care nu platesc clowback, nu le pot lua pentru ca nu pot plati un pret mai mare", a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii.El a spus ca luni va fi incheiata procedura privind noul ordin pentru achizitii pe nevoi speciale."Procedura de schimbare a acestui ordin si ultima intalnire cu Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) vor avea loc luni dimineata. Dorim sa avem un act absolut valabil, fara probleme si care sa nu mai schioapete. (...) Consider ca este o procedura de urgenta, iar prin rectificarea acestui ordin vom reusi sa aducem medicamentele de care copiii au nevoie", a mai spus Bodog.Legat de medicamentul Cosmegen, un citostatic folosit in oncopediatrie, care nu mai este adus in tara de cativa ani, ministrul a sustinut ca este in stocul Unifarm, dar pretul nu a fost stabilit din cauza acestui ordin.Referindu-se la vaccinuri, ministrul a spus ca sunt in curs de distribuire 153.800 de doze de vaccin tetravalent, iar pentru achizitia vaccinului hexavalent a fost semnat contractul, la sfarsitul lunii martie urmand sa ajunga in tara. Ministrul a mai spus ca va fi inceputa procedura pentru a achizitiona si vaccinul pneumococic, care este in schema de vaccinare, dar pana acum nu a fost asigurat ca finnatare, el sustinand ca in acest an exista finantare pentru achizitionarea acestui vaccin.Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a sustinut, inca de la preluarea mandatului, ca atunci cand a vrut sa aduca medicamente pe nevoi speciale s-a "lovit " de un ordin al fostului ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, care a schimbat procedura prin care pot fi aduse in tara aceste produse.