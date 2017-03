Gabriela Firea anunta vizita Papei Francisc in Bucuresti, in 2018 / Arhiepiscopia Romano-Catolica: Nu exista nicio confirmare pentru 2017 iar pentru 2018 nu s-a stabilit inca nimic

"Astept cu emotie si bucurie aceasta vizita in Romania si la Bucuresti a Suveranului Pontif. Ne dorim sa fie un eveniment memorabil, asa cum a fost si vizita din 1999 a Papei Ioan Paul al II lea in Romania", a declarat Firea, intr-un comunicat citat de Agerpres.Comunitatea Sant'Egidio a fost infiintata la Roma in 1968 si este o miscare laica de inspiratie catolica la care au aderat pana in prezent peste 60.000 persoane. A fost recunoscuta de Consiliului Pontifical pentru Laici al Sfantului Scaun ca asociatie internationala de credinciosi de drept pontifical.Contactat telefonic de Digi 24, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano Catolice, Francisc Dobos, a declarat ca "nu exista nicio confirmare pentru 2017 iar pentru 2018 nu s-a stabilit inca nimic"."Primarul poate anunta tot ce doreste dar nu este anuntat de Sfantul Scaun deocamdata", a mai spus acesta.