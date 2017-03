Ministrul Sanatati face apel la vaccinare: Epidemia de rujeola s-a declansat de la o populatie nomada, fiind inregistrate pana acum 3.446 de cazuri, din care 17 decese

Ministrul Sanatatii Florian Bodog a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca pana in prezent s-au inregistrat 3.446 de cazuri de rujeola, din care 17 decese, in 37 de decese. Totul a inceput anul trecut, in februarie, de la o populatie nomada, la granita dintre judetele Bistrita Nasaud si Cluj, tulpina virusului fiind asemanatoare cu cea care a aparut in Italia. Toate persoanele afectate nu erau vaccinate.Ministrul sanatatii a precizat ca acoperirea vaccinala in ceea ce priveste prima doza este de 80%. La a doua doza este de doar 50%, fiind un semnal de alarma.Ministrul face apel la vaccinare. "Imunizarea etse singura masura eficienta de a preveni imbolnavirea", a spus ministrul.Reamintim ca o epidemie de rujeola a izbucnit in orasul maghiar Mako, aflat la 120 de kilometri de Timisoara, unde mai multi angajati ai spitalului s-au imbolnavit, iar conducerea a decis sa inchida spitalul, anunta Digi 24. Directorul spitalului spune ca virusul ar putea proveni din Romania, prin intermediul unui pacient roman internat in spitalul maghiar. Conducerea unitatii sanitare a decis sa instituie carantina, iar bolnavii sunt trimisi la alte trei spitale din regiune pentru ca aici nu se mai fac internari. Nici rudele pacientilor nu au voie sa-i viziteze pe cei internati.