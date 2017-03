VIDEO 100 de militari romani cu tunuri anti-aeriene, detasati in Polonia intr-un batalion multinational NATO condus de Statele Unite

Canalul video al NATO a publicat un scurt video de prezentare al grupului de 100 de militari romani ce fac parte din Batalionului 205 Aparare Antiaeriana si care, impreuna cu mai multe tunuri anti-aeriene de tipul Oerlikon 2X35mm vor fi detasati in Polonia pentru a asigura apararea anti-aeriana a batalionului multinational condus de Statele Unite. In Polonia, militarilor romani li se vor alatura si forte din Marea Britanie.In imagini apar militarii romani in timpul unor trageri de antrenament si in timp ce descarca sau strang echipamentul de lupta. "In maxim zece minute suntem gata sa tragem", spune capitanul Andrei Nistor. "Am mai lucrat cu aliatii nostri, dar doar in Romania. Nu am mai fost pana acum detasati peste hotare", spune militarul roman.Militarii apartin Batalionului 205 Aparare Antiaeriana "General Gheorghe Parvulescu", structura din cadrul Brigazii 2 Infanterie "Rovine".