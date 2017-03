Epidemie de rujeola intr-un oras din Ungaria, acuzatii la adresa Romaniei

Conducerea unitatii sanitare a decis sa instituie carantina, iar bolnavii sunt trimisi la alte trei spitale din regiune pentru ca aici nu se mai fac internari. Nici rudele pacientilor nu au voie sa-i viziteze pe cei internati.Directorul spitalului din Mako spune ca virusul ar putea proveni din Romania: "Dupa parerea specialistilor in boli infectioase, virusul a fost introdus in spital de cineva. Putem intui ca din Romania, dupa perioada de incubatie de 10 zile, ca am avut un pacient roman pe sectia Ungente".Reamintim ca in Romania este epidemie de rujeola. Astazi, ministrul Florian Bodog a anuntat ca sunt inregistrate 3446 cazuri in 37 judete, fiind raportate 17 decese.