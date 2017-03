Schimbari majore in invatamant: Ministrul Educatiei vrea revizuirea manualelor de clasele 1-4, manuale abia aprobate, si renuntarea la evaluarile nationale de la clasele a doua si a patra

Ministrul Educatiei Nationale, Pavel Nastase, a declarat vineri la Europa FM ca va incepe de maine revizuirea totala si sistematica a manualelor, inclusiv a celor de la clasele 1-4, care abia au fost schimbate in ultimii patru ani. Mai mult: Nastase a anuntat ca vrea sa elimine evaluarile nationale pentru copiii de clasele a doua si a patra, pe motiv ca sunt "stresante" pentru copii.Nastase a spus ca această revizuire ar dura maxim un an de zile și ar duce la simplificarea tuturor manualelor școlare."Avem manuale noi pentru clasele I-IV, dar nu s-a întrebat nimeni dacă aceste manuale sunt potrivite sau nu. Nu a făcut nimeni o evaluare în acest sens. O s-o facem noi, pentru a realiza o corelare la nivelul sistemului, între manualele de la învățământul primar, gimnazial și liceal. Suntem în proces de reînnoire a manualelor. Anul acesta este rândul manualelor de clasa a V-a. Dar, dacă nu privim ca sistem, și nu plecăm de la cele 8 competențe care sunt la nivel european, și cu dezvoltarea acestora pe competențe specifice – primar, gimnazial și liceal – atunci există riscul să apară suprapuneri. Această revizuire – de la clasa I la clasa a XII – va fi una laborioasă, care să scoată în evidență toate problemele care țin de conținutul manualelor", a declarat Pavel Nastase pentru Europa FM.Reamintim ca manualele de clasele 1-4 au fost schimbate radical deja in ultimii patru ani.In ceea ce priveste eliminarea evaluarii nationale, Nastase a spus ca ”Până la gimnaziu, după părerea mea, n-ar trebui să avem aceste evaluări asupra copiilor. Ei sunt într-o perioadă de dezvoltare a capacităților de gândire. Deci, omul se dezvoltă, și creierul din punct de vedere biologic, până la vârsta asta, se dezvoltă și abia după-aceea, este în măsură să perceapă o evaluare, să vadă niște teste de genul acesta. Trebuie să prelungim, dacă vreți, primii 7 ani de acasă cu această perioadă care înseamnă învățământul primar și să îi dăm baza de gândire. Trebuie procedat în mod gradual, astfel încât el să se obișnuiască, dar nu evaluări de genul celor pe care le dăm acum, care îi stresează și îi sperie pe copii”.