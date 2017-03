Participantii la marsul secuilor din Targu Mures intentioneaza sa depuna o noua petitie pentru autonomie teritoriala

Si in acest an, "Zilei Libertatii Secuilor" vor cuprinde o comemorare la Monumentul Secuilor Martiri, urmata de un mars prin oras.Laszlo Gyorgy, reprezentant al organizatorilor, a declarat ca petitia din acest an va fi similara cu cea de anul trecut, exceptie facand punctul referitor la diferendele aparute pe marginea infiintarii Liceului Romano-Catolic din Targu Mures, pentru care Directia Nationala Anticoruptie a inceput o ancheta.El a precizat ca, la fel ca anul trecut, prin petitia care va fi inmanata Institutiei Prefectului - Judetul Mures se solicita autonomia tinutului secuiesc, pe considerentul ca "asa procedeaza reprezentantii comunitatilor maghiare din Transilvania si toti din lumea intreaga, care au inteles mesajul zilei de azi, ca ea nu este doar ziua comemorarii martirilor, ci si a solidaritatii, a doleantelor noastre pe care le putem formula numai sub egida autodeterminarii nationale".In petitie se arata ca Romania nu ar indeplini o serie de obligatii asumate referitoare la unele documente internationale, nu ar lua in considerare anumite recomandari ale Uniunii Europene si ale Consiliului Europei si ca ar ignora vointa propriilor cetateni.Potrivit documentului, autonomia asa-numitului tinut secuiesc ar crea conditiile egalitatii reale si depline pentru colectivitatea autohtona secuiasca-maghiara si ca, pentru obtinerea statului de autonomie, initiatorii doresc dialog si cooperare cu Guvernul Romaniei.De asemenea, se cere ca tinutul secuiesc sa formeze o regiune administrativa de sine statatoare, investita cu competente specifice si sa se respecte tratatul bilateral incheiat intre Romania si Ungaria, privind intelegerea, cooperarea, buna vecinatate, cu atentie deosebita asupra art. 15/9, prin care partile se angajeaza sa nu schimbe componenta nationala a zonelor populate de comunitati nationale.Reprezentantii Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) si ai Consiliului National Maghiar din Transilvania (CNMT) au anuntat, intr-un comunicat de presa, ca vor lua parte la manifestarile prilejuite de Ziua Libertatii Secuiesti de la Targu Mures si ca, in ultima perioada, au mobilizat oameni pentru a se deplasa la eveniment si vor organiza drumuri cu autobuze din mai multe orase din tara.La eveniment si-au anuntat participarea europarlamentarul FIDESZ, Tokes Laszlo, Aito Esteban Bravo de la Partidul National Basc, Wouter Patho, vicepresedintele Aliantei Libere Europene (European Free Alliance - EFA) si directorul Aliantei Libere Europene, Gunther Dauwen.