Oamenii plateau avansul ca sa isi cumpere un autoturism, insa banii nu ar fi ajuns in conturile companiei sau ale firmei de leasing, ci in buzunarele suspectei. Prinsa in fapt, ea le-a spus sefilor ca a cheltuit banii in interes personal, apoi ar fi acoperit gaura initiala cu banii altor clienti. Politia a deschis o ancheta penala.