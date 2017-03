Shhaideh: Prin modificarea Legii privind consolidarea cladirilor cu risc seismic nu mai asteptam acordul proprietarilor

Vicepremierul Sevil Shhaideh a afirmat, intr-o conferinta de presa sustinuta, joi, la Galati, ca sunt locatari care refuza sa-si paraseasca locuintele cu risc seismic pe timpul lucrarilor de consolidare a imobilelor si din acest motiv este necesara modificarea legii.Ea a precizat insa ca oamenii vor fi obligati sa-si paraseasca locuintele numai daca autoritatile locale le vor pune la dispozitie case de necesitate, dand exemplul Capitalei unde Primaria dispune de un fond locativ de peste 100 de apartamente."Va dau exemplu Bucurestiului unde sunt peste 300 de clariri cu risc seismic. Primaria Generala are un fond locativ de peste 100 de apartamente pe care le poate pune la dispozitia locatarilor pe perioada consolidarii imobilelor, dar anul trecut au fost situatii in care niciun proprietar nu a vrut sa paraseasca domiciliul sa mearga in locuintele de necesitate si din aceste considerente, incepand de anul trecut, a fost pus in dezbatere acest proiect de lege, ca sa putem aplica masura obligarii proprietarului si nu de a astepta acordul dansilor sa realizam aceste reabilitari-consolidari", a spus Shhaideh.Ea mai spus ca in fiecare an au fost alocate "sume considerabile" pentru blocurile cu risc seismic, dar maximum 10% din fonduri au fost atrase in final pentru condolidare, deoarece in prezent aceste lucrari se pot face doar cu acordul proprietarului."Aceste lucrari de consolidare sunt complexe, ele se realizeaza in exterior, dar cele mai multe in interiorul cladirilor, iar constructorii spun ca se intarzie ritmul lucrarilor daca proprietarii sunt in locuinte, caci este destul de complicat sa faca strapungeri de plansee cu oamenii in case", a mai afirmat vicepremierul.Intrebata daca noul proiect de lege include si sanctionarea constructorilor care nu respecta termenele de executie a lucrarilor de consolidare, vicepremierul a spus ca amenzile sunt reglementate de Legea achizitiilor publice si Legea finantelor publice."Partea de amenzi si ce inseamna o relatie contractuala cu furnizorii sunt reglementate de Legea achizitiilor publice si Legea finantelor publice. Deci, nu poate o lege privind finantarea unui obiectiv sa impuna peste cadrul legal existent alte penalizari suplimentare, putem intra intr-un infringement la nivel de Comisiei Europeane ca nu ne referim doar la furnizori autohtoni, pot participa si cei din UE, iar aplicarea unor sanctiuni suplimentare poate conduce la un infrigement. Dar pe cele doua legi amintite avem toate sanctiunile necesare astfel incat furnizorii sa se incadreze in termene sa-si respecte contractul", a mai spus Sevil Shhaideh.