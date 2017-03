Sevil Shhaideh: Principiul transparentei nu dispare odata cu modificarile legii privind statutul functionarilor publici

"Nu dispare niciun principiu. Exista in momentul de fata proiectul de act normativ in dezbatere, se primesc propuneri, observatii, dezbateri cu toate grupurile interesate cu privire la statutul functionarului public", a afirmat Sevil Shhaideh, intrebata de ce era nevoie ca in noul proiect de modificare a legii statutului functionarilor publice sa se stipulueze ca un functionar poate fi suspendat doar daca are o decizie definitiva de condamnare cu executare si daca dispare principiul transparentei.Ea a adaugat ca noul proiect s-a facut in baza unei strategii a functiei publice, adoptata de Guvernul anterior."Legea noua este in baza unei strategii a functiei publice, adoptata de Guvernul anterior, ca o conditionalitate ex-ante impusa de Comisia Europeana in vederea accesarii Fondului Social European - FSE. pentru programul operational cresterea capacitatii administrative. Dupa cum bine stiti statutul functionarului public a fost conditia aqi-ului comunitar in 2007. Din 2007 si pana in 2017, sunt totusi zece ani, si din aceste considerente in conformitate cu aceasta strategie s-au impus elemente de flexibilizare, de modificare a acestui statut", a afirmat Shhaideh.Ea a mai spus despre noul proiect de lege ca se refera punctual la spete din practica si da posibilitatea ca un functionar care este suspicionat de a o anumita actiune ilegala sa fie mutat intr-un alt departament care nu are legatura cu activitatea pentru care e anchetat."Punctual se refera la spete din practica. Dupa cum bine stiti astazi in momentul in care un functionar public este intr-o masura judiciara, el este automat suspendat din serviciu. In masura in care aceste actiuni judiciare au condus intr-un final la inchiderea urmarii penale, deci la exonerarea functionarului de orice vina, am asistat totusi la o perioada lunga de timp; de obicei aceste actiuni nu se finalizeaza in doua saptamani sau intr-o luna, pot fi un an-doi ani, in care functionarul public a fost suspendat, nu a primit salariu si atunci am considerat ca se impune suspendarea acestuia din functie. Suspendarea presupune sa nu mai aiba salariu si alta activitate, in momentul in care exista aceasta decizie definitiva. Daca analizati aceste masuri pentru ca mai sunt cateva articole care detaliaza partea de actiune in situatii de acest tip, avem inclusiv posibilitatea daca functionarul este suspicionat de o anumita actiune ilegala, intr-un anumit departament, deci pana la solutionare el sa fie mutat intr-un alt departament, in institutie, dar care nu are legatura cu activitatea pentru care dansul este anchetat", a mai spus Sevil Shhaideh.Vicepremierul a participat, joi, la Galati, la o intalnire cu reprezentantii autoritatilor publice locale din judetul Galati si ai altor institutii publice interesate de accesarea proiectelor cu finantare nerambursabila in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala si in cadrul programelor de finantare ale Uniunii Europene.