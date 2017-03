Romania ar trebui sa mai amane ratificarea in Parlament a Acordului Economic si Comercial dintre UE si Canada pentru a ne asigura ca se respecta intelegerea legata de vize – europarlamentarul Sorin Moisa

De la 1 mai 2017, cetatenii romani care au detinut o viza canadiana temporara in ultimii 10 ani (canadian temporary resident visa) sau care detin, in prezent, o viza valida, valabila pentru Statele Unite (valid US non-imigrant visa), vor putea sa viziteze sau sa tranziteze Canada doar pe baza unei autorizatii electronice de calatorie (eTA).

De la 1 decembrie 2017, se vo elimina completa a vizelor pentru cetatenii romani.

Masini si echipamente electrice – 20% dintre exporturile noastre in Canada sunt din acest domeniu. Acesta se confrunta cu tarife medii scazute, dar anumite produse se aveau varfuri tarifare de 9%.

Produse navale – Acest sectorul reprezinta 15% din exporturile romanesti in Canada, care are taxe foarte mari in acest domeniui, dar care in urma acordului vor fi liberalizat complet, in cateva etape, pe parcursul a catorva ani. Exporturile UE de nave si barci in Canada se confrunta cu un tarif mediu de 16%, cu un varf de 25%.

Productie de mobila – Exporturile romanesti de mobilier in Canada au fost evaluate la 6,5 milioane de euro in 2015. Aceste bunuri se confrunta cu tarife canadiene de pana la 8%.

Cereale – sunt varfuri tarifare de pana la 76,5%

Exista sectoare importante, si in crestere, in economia Romaniei care vor beneficia de CETA, prin eliminarea taxelor vamale canadiene. Cateva exemple: produsele agricole procesateau taxe vamale de import de pana la 277% si o medie de 20% la importul in Canada, imbracamintea varfuri tarifare de 18% si o medie tarifara de 15%, pielaria 16% si 9%, textilele 14% si 6%, autovehiculele varfuri de 9% si o medie de 5%, ceramicaintre 3% si 7.5%. La produse lactate, taxele canadiene sunt imense: media este de 227%, maximele de 314%. Unele dintre acestea sunt domenii unde Romania performeaza si are exportatori care se pot adapta repede si profita de noul regim vamal introdus de CETA.

Software – acordul va permite libera circulatie a specialistilor de care este nevoie de foarte multe ori pentru a implementa solutii si a oferi mentenanta clientior de acolo.

Dupa ratifcarea din Parlamentul European, acordul CETA mai are nevoie de ratificarea in cele 42 de parlamentele nationale ale tuturor regiunilor si statelor Uniunii Europene.Nu exista o data limita pana la care acest acord trebuie sa treaca de toate aceste parlamente, el urmand ca la inceputul lunii mai sa fie aplicat provizoriu.Belgia a anuntat ca va trimite la Curtea Europeana de Justitie acest tratat pentru a verifica compatibilitatea sistemului de Curte de Investitii (un standard pe care Europa il va promova in viitor) cu tratatul European. De obicei dureaza peste un an pana cand Curtea Europeana se pronunta, oricum ratificarile nu vor incepe imediat, asa ca va fi destul timp pentru ca Tratatul sa isi produca efectele, iar lumea sa constate ca este benefic.Dupa ce vine acest raspuns al Curtii, Belgia va pune ea insasi problema ratificarii. Desigur, noi celelalte state membre putem sa ratificam si pana atunci, dar cred ca este intelept pentru toata lumea, inclusiv pentru Romania sa asteptam cu totii aceasta clarificare din partea Curtii Europene.Oricum Romaniei i-as sugera sa astepte cu ratificarea, tratatul se apilca oricum provizoriu, noi l-am semnat, dar sa ne asiguram ca nu va fi abuzata in niciun fel intelegerea legata de vize.Daca prin absurd, acordul nu ar trece mai departe nu ar trebui sa afecteze problema vizelor. Intelegerea a fost oricum una politica, construita in timp, prin care s-a facut o legatura intre CETA si vize, o intelegere pe care am fost nevoiti sa o activam si sa o folosim in conditiile in care comportamentul Ministerului Canadian al Imigratiei, anul trecut, era absurd.Romania s-a comportat extrem de corect atunci cand a fost semnat tratatul. Ar fi extrem de nedrept acum ca venind cu pretexte, daca tratatul este respins sa se revina asupra chestiunii vizelor. Acesta problema trebuia rezolvata oricum. Asa cum romanii circula liberi in Europa, evident nu presupune niciun risc sa circule si in Canada, ca turisti, pentru ca aici nu vorbim de libera circulatie a fortei de munca in Canada. Vorbim de vize turistice aici, cetatenii nu vor putea sa mearga sa lucreze in Canada, decat prin acelasi sistem ca pana acum, aplicand pentru locuri de munca acolo si trecand prin tot procesul de emigrare in Canada.Ce am obtinut noi pe vize este un lucru minimal si de normalitate. Nu este o revolutie. Nu este vorba de o unire a pietei muncii din Europa cu cea din Canada. Este un gest banal, firesc, care ar fi trebuit sa se intampla fara toata drama asta din jurul sau.Dar si daca prin absurd altcineva ar vota impotriva si Canada ar reveni asupra deciziilor vizelor pentru romani, decizie care deja se va fi aplicat de multa vreme ar fi nedrept, absurd si neprietenos si nu cred ca se va intampla.Dar, cred totusi ca ar trebui sa nu votam CETA in Parlamentul Romaniei pana cand nu expira cei 3 ani in care canadienii, in anumite conditii ar putea sa revina asupra deciziei legata de vize – a declarat Sorin Moisa.In ceea ce priveste avantajele pe care CETA le va aduce Romaniei, europarlamentarul arata ca sunt foarte multe domenii in care tara noastra ar putea exporta produse in Canada, dar nu a facut-o pana acum din cauza taxelor foarte mari.Acreditarea pentru intrarea pe piata canadiana acum – daca vrei sa vinzi un echipament electric pe piata de acolo se face doar in laboratoarele din Canada, care sa certifice ca produsul este conform cu standardele canadiene. Prin CETA se for recunoaste reciproc laboratoarele. Vor fi firme din Romania care produc echipamente electrice, sau de alta natura, electrotehnice, va putea sa acrediteze masina respectiva pentru piata canadiana la acelasi laborator la care face acest lucru pentru piata europeana. Acest lucru presupune o importanta economie de cost si de logistica, a mai explicat Sorin Moisa.Potrivit statisticilor Comisiei Europene avem 42.000 de locuri de munca in Romania, care depind de comertul direct si indirect cu Canada – firme care vand in Canada sau firme care le aprovizioneaza pe cele care vand in Canada. Sunt 310 intreprinderi romanesti care exporta in Canada, din care 65% sunt IMM-uri, a mai aratat europarlamentarul.