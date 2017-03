Condamnari definitive in dosarul santajarii lui Mircea Basescu: Florin Anghel - 9 ani, 3 luni si 20 zile, Izaura Constantin - 2 ani si 5 luni, Marius Constantin - 3 ani si 10 zile

Instanta a dispus suspendarea executarii pedepsei in cazul Izaurei Anghel, aceasta urmand sa faca 90 zile de munca in folosul comunitatii si sa mearga la scoala, pentru cursuri de calificare.In toamna anului 2015, Tribunalul Constanta i-a condamnat la pedepse cu inchisoare pe Fanica Anghel, sotia lui Sandu Anghel, pe copiii acesteia Izaura Constantin (fosta Anghel) si Florin Anghel, precum si Marius Constantin, sotul Izaurei.Florin Anghel a primit atunci cea mai mare pedepsa, de sapte ani si opt luni de inchisoare, la care instanta a adaugat o condamnare mai veche, de cinci ani si trei luni de detentie, in final rezultand o pedeapsa de 12 ani si 11 luni de inchisoare.Izaura Anghel a fost condamnata de Tribunalul Constanta la patru ani si cinci luni de inchisoare, sotul ei, Marius Constantin, a primit o pedeapsa de patru ani si sase luni de inchisoare, iar Fanica Anghel, sotia lui Bercea Mondial, a fost condamnata la trei ani si noua luni de inchisoare. Grinica Ion Anghel, fiul lui Bercea Mondial, a primit o masura neprivativa de libertate, pe o durata de sase luni.Cei cinci au fost gasiti vinovati de santajarea lui Mircea Basescu, pe care l-au amenintat ca vor face dezvaluiri compromitatoare in care ar fi fost implicat acesta si familia sa, in cazul in care nu le va da 280.000 de euro.Potrivit rechizitoriului prin care cei cinci inculpati au fost trimisi in judecata, in 23 iunie 2014, Mircea Basescu a fost santajat in mai multe randuri, in perioada noiembrie 2013 - mai 2014."La data de 1 noiembrie 2013, inculpatul Anghel Florin a exercitat amenintari asupra unei persoane, constand in darea in vileag, prin intermediul presei, a unor fapte compromitatoare pentru persoana amenintata si pentru membrii familiei acesteia, respectiv presupusa ei implicare in infractiuni de coruptie, cu scopul de a o determina sa dea suma de 280.000 euro", au aratat procurorii.Patru luni mai tarziu, amenintarile ar fi fost indreptate impotriva omului de afaceri Marian Capatana, martor in dosar."La data de 26 martie 2014, inculpatii Anghel Fanica si Anghel Florin au exercitat amenintari asupra unei persoane (martor in prezenta cauza), cu scopul de a o determina sa dea suma de 280.000 euro sau sa isi transfere averea in proprietatea lor", potrivit anchetatorilor.Procurorii au mai aratat ca Mircea Basescu a fost santajat si pe 26 si 29 mai 2014 de Marius Constantin, Izaura Anghel si Grinica Ion Anghel."La datele de 26 mai 2014 si 29 mai 2014, inculpatii Constantin Marius, Anghel Izaura si Anghel Grinica Ion au exercitat constrangeri asupra persoanei vatamate, constand in amenintarea cu darea in vileag, prin intermediul presei, a unor fapte compromitatoare pentru persoana amenintata si pentru membrii familiei acesteia, respectiv pretinsa ei implicare in infractiuni de coruptie, cu scopul de a o determina sa dea suma de 280.000 euro", au scris procurorii in rechizitoriu.DNA preciza ca cei trei inculpati au primit, in 29 mai 2014, 10.000 de euro de la Mircea Basescu, ocazie cu care a fost realizat un flagrant.Mircea Basescu a fost condamnat definitiv in iunie 2016, de Curtea de Apel Constanta, la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care a fost judecat pentru ca ar fi primit 250.000 de euro pentru a interveni pe langa magistrati pentru solutionarea unui proces care il viza pe Sandu Anghel.Judecatoria Medgidia a admis, in 16 februarie, propunerea de eliberare conditionata a lui Mircea Basescu, formulata de Comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate din Penitenciarul Poarta Alba, el putand fi eliberat conditionat daca nu este retinut sau arestat in alta cauza. Hotararea nu este insa definitiva si a fost atacata de catre procurorii DNA la Tribunalul Constanta.