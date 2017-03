Mihai Gheorghiu (Coalitia pentru Familie): Credem ca vom avea succes in Parlament cu privire la referendum

"Saptamana viitoare vom avea votul in plenul Camerei Deputatilor pe proiectul de lege, cred ca va fi un vot favorabil, cred ca nu vor exista probleme, apoi va ajunge in Senat, unde credem ca vom avea si acolo si succes. Ar urma, sigur, legea ca atare si promulgarea unei legi pentru convocarea referendumului. Din acel moment incercarea noastra va fi din nou foarte puternica, pentru ca la urne vor trebui sa fie prezenti in jur de 5,5 milioane de cetateni romani. Iar pentru asta noi trebuie sa ne asumam sarcina deloc usoara de a informa societatea romaneasca", a declarat Mihai Gheorghiu.Presedintele Coalitiei pentru Familie a subliniat ca organizarea acestui referendum in Romania si succesul sau va insemna ca vocea poporului se va exprima pentru mentinerea traditiilor, a fundamentului crestin al vietii familiale si sociale."Este un lucru foarte important pentru ca acolo unde legislatia a fost schimbata, unde o minoritate puternic ideologizata, si radicala, a putut sa schimbe legislatia, sa rescrie regulile pentru intreaga societate, acest lucru s-a facut fara consultarea societatii civile, a poporului. Apelul la popor inseamna apelul la constiinta fiecaruia, fundamentul inalienabil al democratiei", a subliniat Gheorghiu.In ce priveste data referendumului, Gheorghiu a mentionat ca in negocierea cu grupurile parlamentare a fost stabilita data de 23 aprilie, insa este realista si analiza unei alte dati in caz de intarziere a procedurii."In cazul in care procedurile devin mai greoaie si ar putea sa existe intarzieri, evident ca va trebui sa discutam alta data. Dar data pe care noi am sustinut-o si am negociat-o este 23 aprilie. Este realist sa ne gandim si la alta data, daca apar intarzieri", a precizat Gheorghiu.Pentru cursul dupa-amiezii, in sala mare a Primariei Oradea a fost programata si organizarea unei dezbateri pe tema acestui referendum, la care au fost invitati reprezentanti ai tuturor cultelor bisericesti, organizatii civice, simpli cetateni.De asemenea, Coalitia pentru Familie intentioneaza sa organizeze in 25 martie o mare adunare publica la Oradea, simultan cu alte asemenea manifestari in alte orase ale tarii, precum si un mars pentru viata.Peste 3.000.000 de romani, din care 100.000 bihoreni, au semnat pentru modificarea articolului 48, alineatul 1, din Constitutie pentru definirea casatoriei ca uniune liber consimtita intre un barbat si o femeie.