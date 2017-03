SIE cauta sa angajeze 85 de ofiteri. Selectia incepe pe 2 aprilie

Dosarele se vor putea depune electronic, in intervalul 02.04 - 30.04.2017, pe site-ul Serviciului de Informatii Externe.Candidatii eligibili vor participa, in Bucuresti, la interviuri si diferite etape de evaluare (psihologica, profesionala/ aptitudinala, medicala), de testare a cunostintelor de cultura generala si a limbii straine cunoscute.Avand in vedere specificul institutiei, pentru candidatii declarati admisi, incadrarea este conditionata de obtinerea avizului pentru acces la informatii clasificate.Pentru toate posturile, aplicantii trebuie sa aiba maxim 35 de ani.Oferta si cerintele pentru posturile scoase la concurs, AICI La inceputul acestui an, SIE a integrat pe pagina sa web teste de aptitudini pentru cei care doresc sa intre in randurile serviciului: