Sorin Grindeanu a convenit cu Christian Kern, cancelarul Austriei, o vizita oficiala la Viena

Potrivit acestuia, cei doi au avut un schimb de opinii cu privire la prioritatile aflate pe agenda europeana, cu accent asupra temelor discutate la Consiliul European din 9-10 martie. In acest context, seful Executivului de la Bucuresti a reconfirmat atasamentul proeuropean si angajamentul ferm al Romaniei de a contribui activ la consolidarea proiectului european, inclusiv din perspectiva Brexit si a dezbaterilor legate de viitorul Uniunii Europene."Romania isi mentine clar pozitia privind aprofundarea Uniunii, cu toate politicile si proiectele sale de succes, mai ales Piata Interna, Spatiul Schengen si zona Euro. Reconfirm sustinerea Romaniei fata de o Europa consolidata, unitara si inclusiva", a declarat premierul Grindeanu.Sorin Grindeanu si Christian Kern au discutat si despre investitiile cu capital austriac, avand in vedere faptul ca Austria este unul dintre principalii parteneri comerciali ai Romaniei. Premierul Sorin Grindeanu a prezentat pe scurt prioritatile Guvernului pentru perioada urmatoare, mentionand preocuparea pentru continuarea masurilor de sustinere a mediului de afaceri.Un alt aspect discutat a vizat procesul de pregatire a preluarii Presedintiei Consiliului UE, tinand cont de faptul ca Romania va prelua Presedintia in primul semestru al anului 2019. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, a subliniat ca Presedintia Consiliului UE reprezinta o provocare pentru Romania si a aratat ca autoritatile de la Bucuresti vor colabora indeaproape cu cele austriece avand in vedere ca Romania va prelua presedintia Consiliului UE de la Austria.Premierul Sorin Grindeanu se afla intr-o vizita la Bruxelles, in perioada 8-9 martie, unde participa la reuniunea PES si are o serie de intalniri cu inalti oficiali europeni, in marja reuniunii Consiliului European.La intalnire a participat si ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall.