Comisia de cercetare a averilor de la Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea ANI de confiscare a 4 mil. euro de la Serban Bradisteanu

In septembrie 2008, Agentia Nationala de Integritate a dispus confiscarea sumelor de 3.595.333 de euro si 414.000 de dolari de la Serban Bradisteanu, aratand ca au fost obtinute nejustificat de catre medic.Initial, prin Ordonanta din 11 martie 2011, Comisia de cercetare a averilor de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, clasand cauza. ANI a contestat aceasta ordonanta de clasare, la Curtea de Apel Bucuresti si, ulterior, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.In 8 mai 2014, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul formulat de Serban Bradisteanu, impotriva sentintei din 22 ianuarie 2013 a Curtii de Apel Bucuresti, ca nefondat, mentinand sentinta de anulare a Ordonantei de clasare din 11 martie 2011 si dispunand trimiterea dosarului inapoi la Comisia de cercetare a averilor de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pentru a se pronunta asupra diferentelor nejustificate propuse a fi confiscate.In fata Comisiei de cercetare a averilor, reprezentantii ANI au reusit sa demonstreze ca Serban Bradisteanu nu poate justifica, din veniturile licite obtinute, sumele de 3.595.333 de euro si 414.000 de dolari.Astfel, in 8 martie 2017, Comisia de cercetare a averilor a admis sesizarea ANI, aceasta ordonanta urmand a fi comunicata Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de confiscare.de la medicul Serban Bradisteanu, bani care ar fi fost obtinuti in perioada 2000-2004, cand acesta a fost senator PSD.Dupa verificarea declaratiilor de avere ale lui Bradisteanu, ANI a constatat "o diferenta vadit nejustificata intre averea dobandita si veniturile realizate in mod legal" de catre fostul senator PSD.