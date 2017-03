Kovesi merge joia viitoare la Sofia sa le spuna bulgarilor cum functioneaza modelul romanesc de anticoruptie

Ea va lua parte la conferinta "Experienta Romaneasca. Institutiile si Masurile Anticoruptie", organizata de VKS, ce va avea loc pe 16 martie la Palatul de Justitie din Sofia.Modelul romanesc de eforturi anticoruptie a starnit reactii amestecate in Bulgaria, tara criticata adesea de Comisia Europeana pentru ca nu are un istoric de politieni de nivel inalt judecati pentru coruptie.Desi o parte a sistemului judiciar - inclusiv VKS - militeaza pentru adoptarea modelului romanesc, altii, precum procurorul-sef Sotir Tsatsarov, argumenteaza ca problemele nu vor fi rezolvate pana cand nu sunt reformate si instantele.Presedintele bulgar Rumen Radev a spus in campania sa electorala de anul trecut ca va incerca sa ia exemplul romanesc daca va fi ales si a promis ca va merge la Bucuresti pentru a studia experienta romaneasca.