Oradea: O fetita de 1 an si 9 luni a murit in urma complicatiilor provocate de rujeola / Nici cei 14 frati ai copilei nu sunt vaccinati

Copila nu fusese vaccinata.Directorul medical al Spitalului Municipal Oradea, Florin Maghiar, a declarat, joi, ca fetita in varsta de un an si noua luni a fost transferata de la Satu Mare, la solicitarea medicilor de acolo pentru ca starea ei era foarte grava.Maghiar a spus ca fetita a fost internata direct la Terapie Intensiva deoarece se afla in stare de soc cu insuficienta respiratorie severa.Potrivit sursei citate din cauza starii extrem de grave si a complicatiilor medicale, fetita a decedat la cateva ore dupa ce a ajuns in unitatea medicala din Oradea.Ulterior, medicii au stabilit ca decesul copilei a survenit in urma complicatiilor generate de rujeola, cazul fiind raportat de autoritatile sanitare Ministerului Sanatatii.Ancheta epidemiologica in acest caz a stabilit ca fetita provine dintr-o familie numeroasa care locuieste intr-o comuna din judetul Satu Mare.Medicii au stabilit ca niciunul dintre copii nu a fost vaccinat impotriva rujeolei.Pana in data de 3 martie, in Romania au fost confirmate in total 3.196 de cazuri de rujeola, inregistrandu-se 16 decese (cinci in judetul Arad, patru in judetul Timis, trei in judetul Dolj, trei in judetul Caras Severin si unul in Bucuresti), potrivit datelor transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.