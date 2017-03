Armata Romana ar putea contracta inca din 2017 un prim lot de 272 transportoare blindate produse in Romania in cooperare cu firma germana Rheinmetall Defence

Transportoarele amfibii blindate 8X8 reprezinta, practic, coloana vertebrala pentru fortele armate (asigura transportul de trupe, guri de foc in misiuni de lupta, puncte de comanda mobile, aruncatoare de calibre mari, tractoare de evacuare-reparatii, vehicule de evacuare medicala, vehicule de cercetare CBRN etc). Romania se bazeaza, in prezent, pe vechile TAB-uri, depasite din pounct de vedere moral si al resursei de viata. Singurele transportoare blindate moderne din dotarea fortelor armate sunt cele cateva zeci de tipul Mowag Piranha IIIC cumparate in ultimul deceniu.Despre contractarea noilor transportoarelor si derularea programului s-a discutat, marti, in cadrul unei conferinte organizate de New Strategy Center , la care au participat reprezentanti din conducerea CN ROMARM S.A., PATROMIL, Rheinmetall Defence, Comisilor de Aparare din Parlamentul Romaniei si Ministerului Apararii Nationale. Despre aceste informatii a scris si Romania Libera. In noiembrie 2016, Guvernul Ciolos a semnat un acord intre Uzina Automecanica Moreni si producatorul Rheinmetall Landsysteme pentru infiintarea societatii cu capital mixt romano-german pentru fabricarea de vehicule blindate 8x8 in cadrul industriei nationale de aparare, Romanian Military Vehicle Systems S.A., societate in care fiecare actionar detine 50% din capitalul social al acesteia.In cadrul acestei noi societati se va face cercetarea, dezvoltarea si producerea unui nou model de transportor blindat 8X8. La momentul semnarii acordului cu Rheinmetall au existat si discutii privind livrarea initiala a unor cateva zeci de transportoare de tip Boxer, produse deja de firma germana, care sa itnre cat mai rapid in dotarea fortelor armate, pana la pornirea productiei modelului dezvoltat in Romania, la Moreni."Productia este estimata a incepe in 2019, la intreprinderea Moreni, parte a CN ROMARM. Armata intentioneaza achizitionarea unui prim lot de 272 de bucati, semnarea contractului fiind planificata in vara acestui an", se arata intr-un comunicat New Strategy Center."Se estimeaza ca implicarea companiilor romanesti la debutul acestui proiect multianual se va cifra la 40% , ceea ce va reprezenta o importanta gura de oxigen atat pentru companiile de stat, cat si pentru cele private din Romania, urmand ca implicarea firmelor nationale sa creasca pana la 60%", precizeaza comunicatul.La nivelul CSAT a fost adoptata o hotarare in anul 2007 privind programul transportorului blindat. Programul este unul multianual, vizeaza peste 600 de transportoare si are o valoare totala estimata la circa 2 miliarde de dolari."Este nevoie ca acest program sa fie aprobat de Parlament, prin Comisiile reunite de aparare din Senat si Camera Deputatilor, iar Guvernul sa emita o Hotarare sau sa initieze chiar o lege. Ramane de vazut ce instrumente legislative vor folosi MApN, Ministerul Economiei si Guvernul in ansamblul sau, pentru ca proiectul transportorului blindat 8X8 sa aiba baza juridica necesara si sa poata incepe efectiv", se arata in comunicatul New Strategy Center.In ceea ce priveste cadrul legal, o astfel de achizitie s-ar inscrie in dispozitiile OUG 114/2011, care transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului, si care stipuleaza ca Guvernul are dreptul de a stabili circumstantele si procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in situatiile prevazute de art. 346 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).Articolul 346 din TFUE spune ca orice stat membru poate lua masurile pe care le considera necesare pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei/securitatii sale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi.Achizitia de transportoare amfibii blindate moderne de catre Romania vine in contextul majorarii cheltuielilor cu Apararea in acord cu angajamentele NATO, la 2% din PIB alocare in bugetul din 2017, dar si in conditiile in care in cadrul Uniunii Europene se discuta din ce mai mult despre o Strategie Comuna de Aparare.Transportoare blindate moderne care ar urma sa intre in dotarea fortelor romane ar putea fi folosite si in misiuni internationale, trimise la exercitii sau in zone de conflict alaturi de fortele aliatilor Romaniei.