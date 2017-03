UPDATE Bucuresti: Accident cu sapte masini, inclusiv o ambulanta, dupa ce un taxi a intrat pe contrasens

UPDATE 11.32 In accident au fost implicate sapte masini, noteaza Agerpres. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere, in urma accidentului trei persoane au fost ranite usor - o persoana din taxi si doua din ambulanta.Pacienta si cei doi membri ai echipajului de pe ambulanta nu au fost raniti grav, toti fiind in investigatii la Spitalul Floreasca, a declarat pentru News.ro managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu.Ambulanta circula cu semnalele luminoase si acustice pornite si transporta o pacienta de la un centru de ingrijire la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi supusa unei interventii chirurgicale, a spus Alis Grasu.In urma accidentului, pacienta nu a fost ranita, fiind preluata de o alta ambulanta si dusa la Spitalul Floreasca.Asistenta medicala care era in ambulanta are o lovitura la o mana, iar soferul a suferit o presiune toracica usoara, ambii mergand la Spitalul Floreasca pentru investigatii, a mai spus Alis Grasu.Potrivit Digi 24, la ora publicarii acestei stiri traficul se desfasura cu dificultate in zona.