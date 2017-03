Ion Caramitru, Emeric Ienei si Cristian Topescu, decorati de Klaus Iohannis

Comunicatul Cotroceniului:"Cu prilejul implinirii varstei de 75 de ani, in semn de inalta apreciere pentru intreaga sa cariera pusa in slujba teatrului si filmului, pentru daruirea si profesionalismul de care a dat dovada in domeniul managementului cultural, precum si pentru promovarea constanta a imaginii tarii noastre in lume, Presedintele Romaniei a conferit Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler maestrului(Ion Caramitru).Totodata, in semn de inalta apreciere pentru intreaga sa activitate desfasurata, atat in calitate de jucator cat si de antrenor, pentru daruirea, devotamentul si profesionalismul cu care a pregatit generatii de fotbalisti, pentru contributia sa la obtinerea unora dintre cele mai memorabile rezultate ale fotbalului romanesc, Presedintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler domnuluiDe asemenea, in semn de inalta apreciere pentru intreaga sa activitate, pentru daruirea si devotamentul cu care a sustinut si promovat valorile sportului national, pentru intuitia, caldura si eruditia cu care a comentat performantele sportului romanesc, Presedintele Romaniei a conferit Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler domnului."