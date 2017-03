UPDATE Circa 100 de politisti fac 38 de perchezitii intr-un dosar in care se acuza o evaziune de 25 mil. lei / Sunt implicate trei firme ale lui Vasile Geambazi, nepot al lui Gigi Becali - surse

Trei firme ale lui Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, sunt vizate in dosar, au declarat pentru News.ro surse judiciare. Potrivit acestora, in ancheta sunt vizate firma de sere Leoser, Lider International Mogosoaia, producator de conserve de legume si fructe si compania de vinuri Ostrovit, administratorii acestor societati fiind Vasile Geambazi si Horia Culcescu, nepotul si, respectiv, finul lui Gigi Becali.Perchezitiile sunt facute in Bucuresti si in judetele Ilfov, Constanta si Calarasi, la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale si la locuintele persoanelor ce coordoneaza activitatea acestora.Cei in cauza ar fi evidentiat cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori alte operatiuni fictive.In fapt, in contabilitatea acestor societati ar fi fost inregistrate facturi emise de "societati-fantoma" (care nu au functionat niciodata la sediul declarat, nu au avut angajati sau mijloace logistice necesare sustinerii unei activitati comerciale), precum si documente de plata a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, in numerar, din conturile bancare ale firmelor fantoma.