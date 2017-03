Rapoarte publicate de Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca poluarea aerului ucide unul din patru copii

Potrivit a doua rapoarte publicate luni de OMS, poluarea aerului este cea mai intalnita cauza a mortalitatii infantile, responsabila pentru 570.000 de decese anual. Bolile diareice legate de lipsa accesului la apa potabila, igiena proasta si conditii sanitare precare ocupa locul al doilea, cu 361.000 de decese.Nasterile premature, de asemenea, legate de poluarea aerului, reprezinta a treia cauza a deceselor infantile, cu 270.000 de morti. Si, in ultimul rand, bolile contagioase legate de salubritatea proasta a apei, cum ar fi malaria, ucid 200.000 de nou-nascuti in fiecare an.Pe langa calitatea proasta a aerului si a apei, OMS a subliniat, de asemenea, riscurile asociate cu expunerea sugarilor la anumite produse chimice, cum ar fi pesticidele si perturbatoare ale sistemului endocrin. Consecintele pot include nasterea prematura, anumite tipuri de cancer (in special leucemie), malformatii congenitale si chiar intoxicatii, in caz de expunere acuta."Un mediu poluat este unul mortal, in special pentru copiii mici. Organele lor in curs de dezvoltare si sistemele imunitare, precum si corpurile micute si caile respiratorii ii fac deosebit de vulnerabili la aerul si apa poluate", a declarat Margaret Chan, directorul general de la OMS.Insa, in ciuda acestor cifre alarmante, situatia pare sa se fi imbunatatit de cand OMS a publicat ultimul raport privind mortalitatea infantila - in 2004, pe baza datelor din 2002. In acel an, mortalitatea infantila la nivel mondial a ajuns la 12,7 milioane, iar, in 2012, s-au inregistrat de doua ori mai multe decese.