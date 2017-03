Modelul nordic ar putea schimba prostitutia legala in mai multe tari din UE

Introdus pentru prima data in Suedia, modelul se axeaza pe recunoasterea prostituatelor drept victime, in loc de lucratori independenti. Acesta are ca scop obtinerea de ajutor pentru prostituate, in loc de inchisoare si urmarirea adevaratilor vinovati, cumparatorii."Cumparatorii de sex sunt cea mai importanta legatura, intrucat acestia sunt cei care detin banii, astfel ca, prin reducerea numarului acestora, s-ar imputina si traficantii", a declarat Simon Haggstrom, ofiter de politie suedez si un sustinator al modelului nordic.Potrivit lui Haggstrom, 99 din 100 de prostituate vor pretinde ca lucreaza independent, cand, de fapt, 80-90% dintre acestea sunt fortate sa-si vanda trupurile."Traficul uman va poza intotdeauna sub forma prostitutiei voluntare, este modul in care functioneaza aceasta lume. Este vorba despre crearea unei iluzii", a mai adaugat ofiterul.Haggstron sustine ca prostitutia este incredibil de profitabila in domeniul crimei organizate, insa singurii "scaldati in sampanie" sunt proxenetii si traficantii.Examinand probe pentru a dovedi ca majoritatea acestor femei sunt victime, Haggstrom a constatat ca acestea provin din zone sarace."In legatura cu prostitutia, iar eu chiar vorbesc despre prostitutia legala, noi trebuie sa intelegem ca o majoritate a femeilor provin din Romania, Bulgaria, Nigeria si asa mai departe. Ele nu au de ales - este crima organizata", a mai spus ofiterul de politie.Haggstrom este de parere ca Uniunea Europeana ar trebui sa faca mult mai mult pentru a combate aceasta epidemie, mai ales in tarile in care prostitutia este legala, cum ar fi Tarile de Jos."Nu putem vorbi despre egalitate intre barbati si femei, pana cand nu vom inchide aceste bordeluri si nu vom incrimina cumpararea de sex. Uniunea Europeana are un drum lung de parcurs, pentru ca trebuie sa vorbim aceeasi limba cand vine vorba de aceasta tema", a incheiat acesta.