Mutare fara precedent la varful sectorului de energie nuclear: Seful Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare a demisionat dupa doar doua saptamani de la numire, iar in locul lui a venit Rodin Traicu, un fost director in grupul Tender

Premierul Sorin Grindeanu l-a numit pe Rodin Traicu in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare. Rodin Traicu a fost in perioada mai-decembrie 2012 secretar de stat in Ministerul Economiei, functie la care a renuntat dupa ce a fost ales deputat PSD. Traicu il va inlocui pe Cristian Gentea, care ocupa aceasta functie de doar doua saptamani. Este inexplicabila aceasta schimbare din functie dupa doar doua saptamani.Presedintele PSD Pitesti, Cristian Gentea, fusese numit presedinte al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pe 23 februarie.Mai multi ani, intre 1998 si 2009, Traicu a avut functii de conducere la Regia Autonoma de Activitati Nucleare (RAAN) Drobeta Turnu Severin - Mehedinti. In perioada 1998-2004 a fost directorul acestei societati. Apoi, intre 2009 si 2012, a fost director la NuclearMontaj, membra a grupul Tender. RAAN este acum in insolventa, dupa o serie de contracte extrem de paguboase pentru companie.