Ministrul Educatiei, Pavel Nastase: Vom elabora noua lege a Educatiei impreuna cu Administratia Prezidentiala, ca orizont de timp - sfarsitul anului 2018

"Pregatim scenariul acum pentru noua lege a Educatiei. Vor fi si alte acte subsecvente in acelasi pachet. Vrem sa pregatim proiectele legislative si apoi sa iesim in dezbatere publica. Ca orizont de timp ar fi sfarsitul anului 2018", a declarat Nastase pentru HotNews.ro.Ministrul Educatiei a detaliat si modul de colaborare cu Administratia Prezidentiala: "Presedintele a lansat Romania Educata, s-au facut deja o serie de analize cu oameni din educatie, eu insumi am participat la o asemenea dezbatere. Trebuie sa continuam impreuna acest proiect, mai ales ca Ministerul Educatiei este principalul partener al proiectului Romania Educata. Vom face impreuna un calendar de activitati si analize, un punct de vedere comun".Pavel Nastase a mai spus ca noul pachet legislativ va veni cu propuneri de simplificare a procedurilor din educatie.Potrivit site-ului Administratiei Prezidentiale, "< > este proiectul național inițiat de Președintele României care dorește să reprezinte începutul reașezării societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate".