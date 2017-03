Reportaj Agerpres: Producatorii traditionali, micile afaceri si voluntariatul au inflorit pe traseul de biciclete Viscri - Sighisoara

Specialistul in dezvoltarea afacerilor agricole din cadrul Fundatiei ADEPT din Saschiz, Ben Mehedin, a declarat ca acest traseu de mountain bike, inceput in 2011 dintr-o economie facuta la un proiect finantat prin Inovation Norway si finalizat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana Extinsa, a pus bazele unui model de turism durabil in zona, unic la acea data in Romania.Potrivit lui Ben Mehedin, traseul parcurge atat zone special amenajate din retea, cat si dealuri cu iarba, drumuri forestiere, ulite din satele vechi, curtile bisericilor fortificate, in aceasta retea fiind cuprinse satele Viscri - Bunesti - Crit - Mesendorf - Cloasterf - Saschiz - Archita - Daia, punctul final fiind orasul medieval Sighisoara."Am constatat cu bucurie ca aceasta pista aduce comunitatea impreuna. Sunt oameni care vor sa se implice in curatarea pistei, cei care aveau un birtulet in zona au fost primii care au dorit sa se implice. Altii au venit cu idei de avea service de biciclete, de transport, deja exista un proiect de inchiriat biciclete. De la un obiectiv, cum e pista de biciclete, se dezvolta serviciile, voluntariatul - ceea ce pe mine ma bucura, pentru ca in Romania nu s-a mai facut voluntariat", a spus Ben Mehedin.Citeste restul articolului pe agerpres.ro