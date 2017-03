Sorin Grindeanu: M-am intalnit cu presedintele Iohannis, avem un punct de vedere comun legat de problematica europeana

Grindeanu va pleca miercuri la Bruxelles, unde va participa la reuniunea liderilor socialisti europeni si are programate intalniri bilaterale cu cancelarul austriac, presedintele Frantei, premierul Cehiei si premierul Luxemburgului."Am avut discutie presedinte Iohannis, avem un punct de vedere comun", a spus primul ministru, la intrebarile ziaristilor.Jurnalistii l-au intrebat daca a fost vorba de o discutie telefonica sau de o intalnire. "Aceasta discutie a avut loc. M-am intalnit cu dl presedinte", a precizat Sorin Grindeanu.Romania va fi reprezentata la Consiliul European de primavara care are loc la Bruxelles in perioada 9 - 10 martie de presedintele Klaus Iohannis.Atat Iohannis cat si Grindeanu au declarat ca se opun ideei unei Europe cu mai multe viteze.