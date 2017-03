[P] RIUF aduce in luna martie o noua editie RIUF YouForum, conferinta de orientare in cariera pentru elevi si studenti

Printre elementele de noutate RIUF-The Romanian International University Fair se numara si o noua editie a conferintei RIUF YouForum, eveniment de orientare in cariera si dezvoltare profesionala pentru elevi si studenti.Aflata deja la a doua editie, conferinta urmareste sa ii ajute pe tinerii aflati la liceu sau la facultate sa descopere din timp ce program de studiu sau ce cariera li se potriveste. RIUF YouForum pune accent pe educatia de calitate, pe alegerea unui domeniu potrivit pentru viitorii studenti si masteranzi. Aici vizitatorii pot afla mai multe si despre oportunitatile care se ivesc in timpul studentiei, ajutandu-i la dezvoltarea personala si profesionala., in cadrul celui mai mare targ international de universitati din Europa de Sud-Est, conferinta RIUF YouForum include sesiuni de discutii si ateliere practice cu oameni din echipele unora dintre cele mai apreciate branduri din Romania, dar si o serie de prezentari sustinute de reprezentantii universitatilor internationale si institutiilor educationale prezente la targ.In cadrul sesiunilor de discutii, invitatii urmaresc sa ofere exemple personale prin care sa motiveze tinerii in viitoarele lor alegeri educationale si profesionale.dar sisunt doar o parte dintre cei peste 40 de speakeri prezenti la cea de-a doua editie RIUF YouForum din Bucuresti. Acestia vor trata subiecte precumIn ceea ce priveste atelierele practice, acestea vor pune accent pe teme de mare interes in randul tinerilor.sunt cele 6 ateliere din cadrul conferintei RIUF YouForum.Cei interesati pot afla mai multe informatii pe www.riuf.ro , cel mai mare targ international de universitati avand loc pe 18-19 martie la Sala Palatului din Bucuresti, acolo unde vizitatorii vor putea afla mai multe despre programele de studiu dorite din tara sau din strainatate.Despre Grupul EducativaEDUCATIVA este un grup de organizatii non-guvernamentale si companii ce dezvolta produse si servicii educationale care ajuta tinerii romani in identificarea si fructificarea oportunitatilor de dezvoltare personala. Printre programele EDUCATIVA se numara serviciile de consiliere educationala EDMUNDO, UNIVERSALIO si EDMERICA, serviciul de recrutare Reviro si platforma centralizata de inscriere la universitati din Romania, AdmitereOnline.ro.