Salariatii din Sanatate vor primi cresterea salariala completa in 2018;  ceilalti bugetari vor primi cresterile etapizat in patru ani. Dupa 2021, toate salariile bugetarilor vor fi actualizate cu rata inflatiei - Lia Olguta Vasilescu:

"Am fost atenti sa nu iesim din anvelopa salariala (fondul total de salarii - n.red.) de 32 miliarde de lei pe cei patru ani, impreuna cu Ministerul Finantelor am facut calcul si ieseam la 31 miliarde de lei. Vom face un nou calcul dupa discutiile cu sindicatele", a mai spus Vasilescu miercuri, in debutul sedintei de guvern."Legea schimba foarte multe principii, nu mai e pe clase de salarizare, ci pe functii", a adaugat Lia Olguta Vasilescu, care a mai spus ca va exista un fond de premiere de 5% din anvelopa salariala la dispozitia fiecarui ordonator de credite, dar aceste premieri pot fi date doar in acord cu sindicatele.De asemenea, ministrul Muncii a mai anuntat ca in fondurile alocate sporurilor (in cuantum de 30% din anvelopa salariala) trebuie sa intre obligatoriu voucherul de vacanta.Lia Olguta Vasilescu a mai spus ca in proiectul legii salarizarii unice exista un capitol separat pentru indemnizatiile demnitarilor, primarilor si viceprimarilor. Salariile acestora se vor calcula in functie de salariul mediu pe economie: "la toti ceilalti bugetari se pleaca de la salariul de baza la care se adauga sporuri, dar demnitarii si primarii nu au dreptul la sporuri, de aceea calculul la ei se va face in functie de salariul mediu pe economie".Olguta Vasilescu a mai spus ca dupa 2021, anul in care se va incheia implementarea legii salarizarii unice, salariile bugetarilor vor fi actualizate anual cu rata inflatiei.