Actualizare: Omul de afaceri Vasile Turcu e inca in viata

Vasile Turcu, fost actionar la FC Dinamo, a fost adus in stop cardio-respirator la Spitalul de Urgenta Floreasca pe 1 martie, unde medicii l-au resuscitat, surse din Politie declarand atunci ca acesta a incercat sa se sinucida.La internare, Turcu suferise un edem cerebral si prezenta mai multe fracturi costale.Vasile Turcu a fost gasit de un membru al familiei dupa ce a incercat sa se spanzure in locuinta sa.Vasile Turcu si-a vandut, in martie 2011, catre Nicolae Badea toate actiunile detinute la clubul de fotbal Dinamo, retragandu-se astfel oficial din actionariatul echipei din Stefan cel Mare.