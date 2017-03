Contestatia la executare in dosarul "Referendumul", in care a fost condamnat Dragnea, trimisa de instanta suprema la Completul de cinci judecatori

"Trimite contestatia la executare formulata de Liviu Dragnea la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de cinci Judecatori. Definitiva", se arata in decizia instantei.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, dupa ce magistratii ramasesera in pronuntare asupra contestatiei la executare, ca el si avocatii sai cred ca nu s-au respectat procedurile legale la redactarea motivarii deciziei definite din dosarul "Referendumul¬, in conditiile in care doua judecatoare din completul care a judecat cauza s-au pensionat inainte de a fi conceputa motivarea, deci nu au participat la redactarea motivarii.Intrebat daca acest viciu de procedura ar putea duce la "albirea" cazierului sau, Dragnea a spus: "Nu este vorba de albirea cazierului, este vorba de dreptul de a face aceasta contestatie"."Un om care este condamnat, are dreptul, dupa parerea mea, daca nu cumva deranjez pe cineva, sa stie exact de ce a fost condamnat, pentru ce a primit aceasta condamnare. De asemenea, are dreptul - si instanta este obligata, pentru ca asa scrie in lege - sa fie convins ca toti membrii completului au participat la conceperea acelei decizii, pentru ca este o decizie care schimba viata unui om", a mai spus Dragnea, la iesirea din sala de judecata.Liviu Dragnea a precizat ca el si avocatii lui cred ca cele doua judecatoare nu au participat la redactarea deciziei din dosarul "Referendumul", in conditiile in care acestea s-au pensionat, judecatoarea Livia Stanciu, fost presedinte al instantei supreme, la doua luni de la decizie, iar cealalta judecatoare, ulterior, dupa ce el a facut contestatia, cand foarte rapid a aparut si motivarea."Noi vrem sa vedem exact cand a fost conceputa, cand a fost redactata, in ce calculator a fost inregistrata, deci sunt niste cerinte legitime", a adaugat Dragnea.In dosarul "Referendumul", Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, in aprilie 2016, la doi ani de inchisoare cu suspendare.Dosarul in care Liviu Dragnea a contestat executarea pedepsei a ajuns la Inalta Curte de Casatie si Justitie dupa ce, in 15 februarie, instanta Tribunalului Bucuresti, unde a fost depusa initial actiunea, a stabilit ca nu este competenta sa judece cauza si a decis trimiterea acesteia la instanta suprema.Procurorul DNA ceruse Tribunalului Bucuresti sa trimita la instanta suprema doar partea din contestatia la executare a lui Liviu Dragnea referitoare la semnatarii motivarii condamnarii din dosarul "Referendumul".Liviu Dragnea declara atunci ca, din ce a inteles, in dosarul "Referendumul" a primit pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare pentru "exemplificare", afirmand ca nu este corect ca oamenii sa fie condamnati pentru exemplu, situatii care aduc aminte de "niste vremuri triste".Presedintele PSD a adaugat ca are dreptul sa conteste decizia din dosarul "Referendumul" atat timp cat hotararea nu este completa."O sa ma uit cu atentie cine a semnat motivarea respectiva, sa vedem daca avea dreptul sa semneze, pentru ca eu cred ca, totusi, de la aceasta cladire (Inalta Curte de Casatie si Justitie, n.r.) se asteapta ca legea sa fie respectata la rigoare", a spus Dragnea.In 22 aprilie 2016, presedintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, de instanta suprema, la doi ani de inchisoare cu suspendare.Potrivit rechizitoriului din dosarul "Referendumul", Liviu Dragnea, la data faptelor secretar general al PSD, cu ocazia organizarii si desfasurarii referendumului din 29 iulie 2012, pentru demiterea fostului presedinte Traian Basescu, "a uzat de influenta si autoritatea sa in partid in scopul obtinerii unor foloase nepatrimoniale de natura electorala, necuvenite, pentru alianta politica din care facea parte partidul reprezentat de inculpat, si anume indeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obtinute in alte conditii decat cele legale".Conform procurorilor, Liviu Dragnea a coordonat un mecanism complex, in care a implicat mai multe persoane asupra carora avea influenta in virtutea functiei pe care o detinea, avand ca scop fraudarea rezultatelor privind participarea la vot.Completul de cinci judecatori care a dat decizia definitiva in dosarul "Referendumul" a redactat recent motivarea, aratand ca pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare aplicata lui Liviu Dragnea este de natura sa asigure scopul educativ si sa faciliteze reinsertia sociala a inculpatului.Judecatorii au apreciat ca pedeapsa primita de Liviu Dragnea este suficienta "pentru a-l determina sa adopte o conduita corespunzatoare in cadrul campaniilor electorale viitoare".Din Completul de cinci judecatori a facut parte si Livia Stanciu, care la momentul condamnarii din dosarul "Referendumul" era presedintele instantei supreme.Livia Stanciu nu a mai fost la momentul redactarii motivarii deciziei la instanta suprema, pentru ca s-a pensionat la jumatatea anului trecut, iar din iulie 2016 este judecator la Curtea Constitutionala.