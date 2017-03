ICCJ: Unul dintre dosarele ANRP, in care este inculpat Ioan Oltean, restituit definitiv la DNA

Potrivit deciziei Instantei supreme, motivul restituirii il constituie faptul ca rechizitoriul a fost neregulamentar intocmit de catre DNA, iar neregularitatea rechizitoriului nu a fost remediata la timp de procurori, astfel incat nu se poate stabili obiectul sau limitele judecatii (art. 364 alin. (3) lit. a din Cpp).'In baza art. 346 alin. (3) lit. a) Cpp, restituie la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei cauza privind pe inculpatii Dumitrean Crinuta Nicoleta, Alexandru Lacramioara, Constantinovici Rodica, Teodorescu Catalin Florin, Baciu Remus Virgil, Oltean Ioan, Negurici Sergiu, Diacomatu Sergiu, Marko Attila Gabor si Rotaru Mihai, trimisi in judecata prin rechizitoriul nr. 660/P/2014 din 28.07.2016 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei. Definitiva', se arata in hotararea instantei.In iulie 2016, Ioan Oltean a fost trimis in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, iar Crinuta Dumitrean este acuzata de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul ANRP, respectiv Sergiu Diacomatu, Catalin Teodorescu, Remus Virgil Baciu, Rodica Constantinovici, Lacramioara Alexandru si Marko Atilla Gabor.De asemenea, au fost deferiti justitiei omul de afaceri Mihai Rotaru, beneficiarul direct al despagubirii, si evaluatorul Sergiu Negurici.Potrivit procurorilor, Mihai Rotaru a cumparat pe 27 noiembrie 2009, contra sumei de 750.000 de euro, drepturile litigioase pe care o persoana le detinea asupra unui teren in suprafata de 61.857 de metri patrati situat in municipiul Pitesti. Persoana respectiva a vandut aceste drepturi dupa ce timp de opt ani nu reusise sa obtina proprietatile revendicate, ceea ce o determinase sa initieze si un proces.Dupa doar cateva luni, pe 17 iunie 2010, membrii Comisiei ANRP, prin exercitarea abuziva a atributiunilor de serviciu, au aprobat in regim de urgenta raportul de evaluare prin care terenul respectiv a fost evaluat la 108.932.000 lei, suma acordata drept despagubire lui Mihai Rotaru, desi acesta nu indeplinea cerintele de solutionare in regim de urgenta a dosarului de despagubire, indica procurorii.Anchetatorii sustineau ca membrii comisiei au fost influentati de Ioan Oltean, care avea o relatie apropiata cu presedintele de la acea data al ANRP, Crinuta Dumitrean. Acesta le-ar fi indus membrilor comisiei convingerea ca ar putea sa-si piarda functiile in care fusesera numiti politic.DNA mai arata ca terenul respectiv a fost supraevaluat cu suma de 98.780.835 de lei, de 10 ori fata de pretul real, acesta fiind si prejudiciul in dauna statului.