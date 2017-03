Interlopii Bogdan si Razvan Mararu, condamnati definitiv la 11 ani, respectiv 8 ani de inchisoare

Instanta a mai decis ca fratii Mararu sa-i plateasca lui Mircea Isaila (tanarul confundat de Vitalie Proca cu Ioan Dumitru Mironescu) suma de 300.000 euro, cu titlu de daune morale, in solidar cu Vitalie Proca si Ion Druta. De asemenea, ei trebuie sa plateasca daune materiale de 53.000 lei catre partea civila SC Damiva Plast SRL.Unul dintre judecatori a facut opinie separata, in sensul achitarii fratilor Mararu de toate acuzatiile si respingerea actiunilor exercitate de partile civile.Intr-un dosar separat, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv, in iunie 2016, pe interlopul moldovean Vitalie Proca la 21 de ani si 8 luni de inchisoare.Fratii Bogdan si Razvan Mararu sunt acuzati de procurori ca, in toamna anului 2012, l-au instigat si i-au acordat sprijin lui Vitalie Proca pentru a-l ucide pe Ioan Mironescu.Astfel, pe 26 noiembrie 2012, Vitalie Proca s-a deplasat in cartierul Vitan din Bucuresti, in urmarirea lui Ioan Mironescu, insa l-a confundat pe acesta cu un tanar de 26 de ani, Razvan Mircea Isaila, asupra caruia a tras mai multe focuri de arma cu un pistol mitraliera AK 47, in timp ce tanarul isi parca autoturismul.Dupa ce a observat ca Razvan Mircea Isaila nu a decedat, Vitalie Proca a coborat din autoturism si, folosind un pistol Makarov, a executat mai multe focuri de arma in directia tanarului, insa acesta din urma a scapat cu viata.Procurorii sustin ca fratii Bogdan si Razvan Mararu au luat hotararea de a-l ucide pe Ioan Mironescu ca act de razbunare, dupa ce acesta din urma a comandat amplasarea, in noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2012, a unui dispozitiv exploziv sub autoturismul lui Bogdan Mararu, parcat in apropierea locuintei acestuia din Piatra Neamt. Atentatul a fost dejucat ca urmare a interventiei anchetatorilor.Fratii Mararu i-au dat lui Vitalie Proca bani si un autoturism marca Audi A6, folosit de acesta la comiterea atentatului din cartierul Vitan, i-au oferit elementele necesare pentru identificarea lui Mironescu si, prin intermediari, au tinut permanent contactul cu Vitalie, anterior si ulterior comiterii faptei.Dupa atentat, Vitalie Proca a fugit din tara, insa a fost prins in Federatia Rusa si incarcerat, dupa care a fost extradat in Romania. Cu aproximativ un an inainte de savarsirea faptei in Romania, Vitalie Proca mai comisese o tentativa de omor, in Londra, asupra unui bancher rus, Gherman Gorbuntov.