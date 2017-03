Hackerul "Guccifer" a solicitat contopirea pedepselor din SUA si Romania

Condamnat la 52 de luni de inchisoare de catre un judecator din Alexandria, Virginia (SUA) si la 7 ani de detentie de Tribunalul Bucuresti, hackerul "Guccifer" a comparut cu solicitarea sa in fata instantei de la Tribunalul Arad, judecatorul stabilind ca un nou termen de judecata data de 23 martie 2017."Cauza s-a amanat pe 23 martie 2017 pentru emiterea unei adrese catre MI - Centrul de Cooperare Internationala pentru a se cunoaste perioada executata in detentie de catre contestator", a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al Tribunalului Arad, Diana Daraban.Potrivit acesteia, la acest termen, condamnatul a cerut contopirea pedepselor, dupa ce la termenul din 27 februarie, instanta i-a pus in vedere sa depuna o copie dupa hotararea de condamnare din SUA.Marcel Lazar Lehel (45 ani) a fost condamnat in septembrie 2016 la 52 de luni de inchisoare de catre un tribunal federal din orasul Alexandria, statul american Virginia."Guccifer" a pledat vinovat la acuzatiile de furt de identitate cu circumstante agravante si acces neautorizat la computere, dupa ce a fost extradat din Romania in SUA.Lazar a declarat in diverse interviuri ca a spart serverul privat al fostului secretar de stat american Hillary Clinton de la locuinta acesteia din Chappaqua, New York, insa oficiali ai serviciilor de securitate nationala au respins afirmatiile acestuia pe care le-au calificat drept nefondate.Hackerul este banuit ca a spart circa 100 de conturi de e-mail in perioada 2012-2014. Printre persoanele vizate se numara fostul secretar de stat american Colin Powell, o ruda a fostului presedinte american George W. Bush si Sidney Blumenthal, un apropiat al lui Hillary Clinton.In Romania, Marcel Lazar Lehel a primit, in 2014, o condamnare de 7 ani inchisoare, el fiind acuzat ca a accesat in mod repetat si fara drept, prin incalcarea masurilor de securitate, conturile de e-mail apartinand unor persoane publice din Romania, cu scopul de a intra in posesia datelor confidentiale aflate in posta electronica. Printre persoanele al caror e-mail a fost spart de 'Guccifer' se afla fostul director al SRI, George Maior, si europarlamentarul PSD Corina Cretu.Lehel este incarcerat in Romania din octombrie 2016, cand a fost adus din SUA si inchis la Penitenciarul Rahova.