Procuror: Prejudiciul calculat in dosarul Hexi Pharma, 102 milioane de lei / Persoanele fizice nu se pot constitui parte civila

Varga a explicat ca persoanele fizice nu se pot constitui parti civile deoarece este imposibil de stabilit o legatura de cauzalitate intre o anumita infectie a unui anumit pacient si un anumit produs neconform al Hexi Pharma folosit la un spital."Prejudiciul calculat in acest caz (Hexi Pharma, n.r.) este de 102 milioane de lei, care reprezinta contravaloarea achizitiilor de produse biocide neconforme de la Hexi Pharma de catre unitati sanitare din Romania. Multe spitale s-au constituit parti civile, unele dintre ele si-au retras constituirea de parte civila ca urmare a recuperarii sumelor de la Hexi Pharma. S-au retras, dupa declansarea cercetarilor, in buna masura, produsele neconforme de la spitale, ca urmare si-au primit banii inapoi, unii si-au retras constituirea de parte civila. Au fost probleme logistice care tin de gestionarea unei cantitati mari de informatii, inclusiv fizic, in numar de file, in numar de volume. Am avut un ajutor din partea unor ofiteri de clasa de la IGPR. Cred ca am reusit sa-l solutionam (dosarul Hexi Pharma, n.r.) intr-un termen rezonabil avand in vedere cantitatea mare de date", a spus Romulus Varga.Procurorul a mai precizat ca, prin rechizitoriu, cheltuielile judiciare stabilite in dosar au fost de aproximativ 245.000 de lei.El a mai spus ca valoarea de 102 milioane de lei a prejudiciului stabilit ar putea fi cea finala, deoarece multe spitale si-au recuperat banii."Cred ca ne apropiem de intinderea prejudiciului calculat, cu atat mai mult cu cat deja, in buna masura, constituirile de parte civila au fost retrase, si-au recuperat banii multe spitale", a spus Varga.Intrebat de ceprocurorul a aratat ca e o sarcina imposibila sa stabilesti legatura intre o anumita infectie a unui anumit pacient si un anumit produs al Hexi Pharma."Pentru a stabili legatura de cauzalitate intre o anumita infectie a unui anumit pacient si un anumit produs neconform al Hexi Pharma folosit intr-un anumit timp la un spital e o sarcina, cred, imposibila, avand in vedere ca raspandirea infectiilor nosocomiale nu tine doar de produsele Hexi Pharma, nu tine doar de dezinfectanti. Sunt foarte multi factori care au relevanta in materia asta si e greu sa desprinzi un anumit flacon de produs si sa-l legi de o anumita infectie a unui anumit pacient de la o anumita data", a precizat Varga.