INTERVIU Lider al organizatiei care l-a infrant pe autoritarul Viktor Orban in cazul Olimpiadei 2024: Cum se transforma o miscare civica intr-un partid care vrea sa schimbe scena politica "de jos in sus"

Spre sfarsitul lunii februarie, guvernul de la Budapesta si primaria orasului au decis sa renunte la candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2024. Aceasta candidatura reprezenta un obiectiv simbolic major pentru premierul autoritar Viktor Orban. Decizia a venit in urma unei campanii-fulger organizata de o miscare civica recent aparuta, Momentum, care a strans intr-o luna sute de mii de semnaturi impotriva organizarii JO din 2024. Detalii aici

Pe 1 martie, Budapesta si-a retras oficial candidatura pentru organizarea evenimentului sportiv international - detalii aici

Zilele trecute, conducerea Momentum a decis, prin vot, ca aceasta miscare sa se transforme in partid, sub conducerea liderului sau Andras Fekete-Gyor. Detalii aici

Momentum s-a infiintat, oficial, in martie anul trecut, dar comunitatea exista deja de doi ani. A fost fondat de tineri profesionisti si de studenti cu scopul sa discute, sa analizeze si sa rezolve probleme sociale.Sa promoveze activismul de zi cu zi in comunitatile locale, pentru a genera schimbari sociale de jos in sus, din afara Parlamentului. Noi demonstram ca oamenii pot, inca, sa recapete controlul de la elita politica.Am avut trei motive: 1 - este un proiect incredibil de scump, ce poarta riscul unor acte de coruptie majore; 2 - proiectul nu a supus dezbaterii publice; 3 - am gasit o cale usoara de a initia dezbatere publica, printr-un referendum.Diferentele stanga-dreapta, in forma lor actuala, sunt depasite in Ungaria, acum e nevoie urgenta mult mai mult de solutii sistematice, decat de false batalii ideologice. Partidul nostru se va organiza in jurul a trei valori esentiale: solidaritatea, principiile bazate pe performanta, respectiv o imagine nationala pozitiva. Am dori sa ne concentram pe rezolvarea problemelor pe care nu a incercat nimeni sa le rezolve in ultimii 27 de ani.Bineinteles". Unele media pro-guvern ne-au calificat drept "tradatori", iar Viktor Orban ne-a facut "ucigasi de vise". Unul dintre membrii nostri a fost atacat in media pentru o satira pe care a scris-o acum patru ani, despre diferentele dintre rural si urban - propaganda a scos din context unele fraze si le-a analizat ca si cand n-ar fi vorba despre o satira.Supravietuirea noastra dupa alegerile din 2018 nu depinde de numarul de locuri pe care le obtinem in Parlament. Suntem activi deja de doi ani in afara Parlamentului, iar daca vom intra si noi, vom incerca sa ne asiguram ca politica nationala nu va fi restransa la salile unei singure cladiri. Majoritatea partidelor nu pot spune acelasi lucru si s-ar prabusi dupa inca o infrangere electorala.Modele-cheie pe care le-am avut pana acum, avand in vedere campania noastra, au fost miscarile care s-au facut auzite la Boston si Hamburg impotriva organizarii Jocurilor Olimpice. Ca partid nou, vom incerca sa identificam mai multe exemple de "best practice" in regiune. Nu exista o singura sursa de inspiratie, evaluam fiecare miscare individual.Exista un consens clar asupra valorilor-cheie pe care le avem si de unde izvorasc toate pozitiile noastre politice. Avem grupuri care elaboreaza politici pe diverse teme, iar membrii nostri tind sa accepte opinia acestor experti. Totusi, daca vor exista diviziuni, acest lucru nu este neaparat rau: disciplina de partid e, acum, prea puternica in viata politica. Politicienii ar trebui sa voteze pe baza convingerilor si credintelor lor reale mai des decat pe baza ordinelor de partid.Avand in vedere ca diverse media au relatat evenimentele in mod diferit, nu e usor sa ne lamurim ce s-a intamplat exact. Dar, in general, protestele care se organizeaza de la sine sunt un semn puternic al nemultumirii generalizate - sa nu lasi vreun partid sa iasa in fata sugereaza ca aceste proteste nu ar fi doar impotriva regimului aflat la putere. In acest sens, suntem alaturi de ei, dar - dupa cum a dovedit-o petitia noastra pentru un referendum - noi preferam sa abordam politica intr-un mod mai constructiv.Momentum este condusa de un consiliu format din cinci membri alesi democratic de catre 143 membri. Consiliul este condus de catre presedintele miscarii, Andras Fekete-Gyor, un avocat care, anterior, a lucrat in Bundestag-ul german si in Parlamentul European. Circa 20-25% dintre membrii nostri traiesc in strainatate, peste jumatate dintre membri au trait macar o vreme in strainatate. Varsta medie este de 25-26 de ani, cei mai multi membri au intre 20 si 35 de ani. Am primit mii de semnaturi din partea cetatenilor ungari care traiesc in afara granitelor, deci nivelul de sustinere este considerabil. Pe langa Jocurile Olimpice, am mai atras atentie considerabila prin faptul ca am cerut desecretizarea dosarelor ce documenteaza cine a actionat ca agent in epoca socialista - aceste dosare nu au fost facute publice in ultimii 27 de ani.