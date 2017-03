CNSAS spune ca a emis in 2002 o decizie de neapartenenta/necolaborare cu securitatea ca politie politica a guvernatorului BNR

'Documentele publicate au fost studiate la sala de lectura a CNSAS de catre cercetatori acreditati in conditiile legii. (...) Ca urmare a schimbarii cadrului legal de functionare a CNSAS, prin OUG nr. 24/2008, reverificarea domnului Mugur Isarescu nu mai este posibila in conditiile legii. Calitatile detinute de domnia sa, cea de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei si cea de membru al Academiei Romane, fac obiectul verificarilor la cerere, potrivit art. 3 lit. q) si o) din actul normativ invocat anterior'', precizeaza sursa citata.Conform acesteia, CNSAS a emis o decizie de neapartenenta/ necolaborare cu Securitatea ca politie politica referitoare la Mugur Isarescu pe 21.05.2002, iar documentele invocate in presa au fost transferate catre arhiva CNSAS dupa intrarea in vigoare a OUG 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea 293/2008.'Potrivit art. 32 din OUG nr. 24/2008, reverificarea persoanelor pentru care Colegiul CNSAS s-a pronuntat anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante, printr-o decizie de neapartenenta/ necolaborare cu fosta Securitate, nu mai este posibila decat daca sunt indeplinite conditiile cumulative, prevazute de norma indicata, dupa cum urmeaza: 'In cazul in care, urmare a preluarii prevazute la art. 31, rezulta documente si informatii noi si neprocesate cu privire la calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia a unei persoane pentru care a fost emisa anterior prezentei ordonante de urgenta o decizie de neapartenenta sau de necolaborare cu Securitatea, daca persoana face parte din categoriile persoanelor verificate din oficiu, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii initiaza si aplica, in mod corespunzator, procedura cuprinsa in prezenta ordonanta de urgenta'', mai arata CNSAS.Precizarea CNSAS vine dupa ce Romania Libera a scris marti ca actualul guvernator al Bancii Nationale a Romaniei a colaborat cu Securitatea inainte de 1989 sub numele de cod "Manole". Acesta s-ar fi aflat in evidentele UM 0195, adica sub controlul Contraspionajului Extern din Centrala de Informatii Externe. Investigatia celor de la Romania Libera, intinsa pe 3 pagini, este insotita de facsimile si documente din care rezulta ca ofiterii UM 0195, Contraspionajul Centralei de Informatii Externe, il dirijau pe "Manole" sa spioneze diplomati americani sau britanici, banuiti a fi genti acoperiti.