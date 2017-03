Liviu Dragnea explica ce a facut cu milionul de euro incasat de la Costel Comana: O parte a fost folosita pentru constructia casei din Alexandria iar o alta parte in alte scopuri

"O parte (din bani) a fost folosita pentru constructia casei din Alexandria iar o alta parte a fost folosita in alte scopuri", a raspuns Dragnea, intrebat ce a facut cu banii pe care i-a incasat de la Comana, caruia i-a vandut sase proprietati, la mare, la munte si in lunca Dunarii, potrivit site-ului de investigatii Rise Project. In total, Dragnea ar fi incasat din aceste tranzactii peste un milion de euro.Seful PSD a precizat ca toate proprietatile au fost "vandute prin acte notariale" iar sumele obtinute au fost "trecute in toate declaratiile de avere" si "nu a fost nimic facut ascuns".Dragnea a sustinut ca a fost vorba de proprietati pe care le-a "acumulat din '90 pana in 2007, cand am inceput aceasta vanzare".Acesta a negat din nou ca ar avea vreo afacere in Brazilia: "Nu am avut si nu am am nicio afacere in Brazilia si nici in alte tari din lume", a spus el, la intrebarile ziaristilor, afirmand din nou ca in Brazilia a mers "in vacanta asa cum merg si alti cetateni din tara".Liviu Dragnea a negat si ca ar fi avut vreo afacere cu Costel Comana, fostul patron al Regiotrans, care a fost gasit mort , in februarie 2015, in toaleta unui avion care efectua un zbor de la Bogota la San Jose, capitala Costa Ricai. Autoritatile din Costa Rica au afirmat ulterior ca a fost vorba de o sinucidere.Rise Project a scris , la inceputul lui martie, ca Liviu Dragnea a incasat peste un milion de euro din vanzarea a sase proprietati. Cumparatorul a fost Costel Comana, un afacerist care a pagubit statul cu sute de milioane de euro.Dragnea a incasat ultima transa de bani de la Comana cu trei zile inainte ca CFR sa dubleze afacerile acestuia din urma, iar asta printr-un contract parafat inclusiv pe mana aceluiasi Dragnea. De precizat ca Dragnea si Comana au fost colegi de camin in facultate.