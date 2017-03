LIVETEXT Premierul Sorin Grindeanu, interviu la Radio Romania: Guvernul nu sustine amendamentele depuse de Serban Nicolae / Intra in dezbatere publica proiectul Legii preventiei / ANAF va implementa 14 masuri pana la jumatatea lunii aprilie

Urmariti LIVETEXT cele mai importante declaratii

Premierul Sorin Grindeanu este in direct la Radio Romania Actualitati, la emisiunea moderata de Alexandra Andon.- Am intrat in paine cu un buget ambitios, care isi propune o crestere economica de 5,2%. Nu noi am ales tinta de crestere, ci am fost obligati prin lege sa tinem seama de tinta anuntata de Comisia Nationala de Prognoza. Inclusiv anii trecuti cresterile economice initial erau mai mari decat prognozele Comisiei Europene- Atragerea de fonduri UE e un punct important. Fata de anul trecut, cand pe noul exercitiu bugetar s-a atras aproape zero, avem foarte multe lucruri de facut: acreditarea organismelor intermediate. Ne-am propus sa atragem peste 5 mld euro, incluzand fondurile pe agricultura- In februarie 2017 incasarile la buget au fost mai mari decat in februarie 2016. Am avut doua intalniri cu seful ANAF, am discutat chestiuni care tin de o imbunatatire a activitatii ANAF.- Saptamana aceasta intra in dezbatere publica proiectul Legii preventiei. De prea multe ori ANAF, ITM, ANSVSA au uitat de indrumarea contribuabililor. Scopul statului nu e sa dea amenzi repetate care sa duca la inchiderea unor afaceri. Legea preventiei va clarifica componenta de indrumare.- Conducerea ANAF a avenit azi cu 14 masuri, toate urmeaza sa fie implementate pana in 15 aprilie astfel ca, dincolo de colectare, sa fie o noua abordare. Toate cele 14 masuri vor fi comunicate public si vor duce la o imbunatatire a activitatii ANAF. Colectarea mai slaba pe anumite componente (prelucrarea lemnului, industria tutunului) s-au vazut din septembrie anul trecut si au avut efecte si la inceputul acestui an. Trebuie indreptate si cred ca prin masurile ANAF vor fi comunicate. ANAF e o institutie-cheie si voi avea din doua in doua saptamani cu ei- Trebuie sa existe o piramida corecta a salariilor. Responsabilitatea sa fie reflectata in nivelul de salarizare. Legea salarizarii unice e in dezbatere publica, sunt intalniri cu sindicatele. Termenul limita potrivit programului de guvernare e sfarsitul trimestrului 2, finalul lunii iunie- Imi doresc ca indemnizatiile pentru functii de conducere - presedinte, sefii parlamentului etc - sa fie legate direct de performanta economica a Romaniei. Salariul presedintelui de ex. sa fie de 5 ori salariul mediu. E un principiu al legii salarizarii unice- Intrebare: Se pune problema dublarii salariilor sub 4.000 lei? Grindeanu: E ceea ce e la finalul acestei perioade de 4 ani. Mi-as dori sa putem tripla, dar trebuie sa pastram echilibrul intre cresterea economica si sustenabilitate. Anvelopa totala e de 32 miliarde lei pe patru ani- Cu totii (presedinte, Parlament, Guvern) trebuie sa sustinem intarirea proiectului european in forma actuala, nu o Europa in viteze diferite. Am vazut ca e si pozitia presedintelui. Sunt zile importante, dar nu decisive. Se incepe in martie un dialog, fiecare vom veni cu argumente.- Q: E nevoie de corelare cu grupul Visegrad? Eu cred ca acum facem ce trebuie in politica externa: intarirea pozitiei Romaniei in UE, intarirea parteneriatului strategic cu SUA, indiferent de cine guverneaza sau cine e presedinte. Aceste lucruri ne-au ghidat in ultimii ani si ne-au pus pe o traiectorie corecta in ultimii ani.- Q: Ati perceput la Washington ca se doreste intarirea parteneriatului strategic? Nu doar atunci. Si din toate intalnirile si dialogurile avute in ultimele doua luni cu reprezentanti ai Ambasadei SUA, ai mediului de afaceri. A fost remarcata si salutata alocarea a 2% din PIB pentru aparare, credite bugetare.- Q: Vor fi cheltuiti cei 2%? Eu stiu ca noi vedem mereu drobul de sare. Sigur ca exista un specific in aparare, nu vorbim de achizitii de mobila, achizitiile se deruleaza pe bugete multianuale. MApN a inceput sa-si creioneze prioritatile- Q: Ati spus ca sperati in ridicarea MCV in 2019. Adica 2018 e exclus? Nu eu am spus asta, am intarit ce a spus presedintele Juncker, care a spus ca isi doreste ridicarea MCV pana la sfarsitul mandatului sau in 2019. Sigur ca eu imi doresc rdicarea MCV mai repede. Noi am trimis Comisiei Europene cereri de clarificari privind recomandarile pe MCV. Azi am primit informatia de la dna ministru Birchall ca am primit raspunsurile la toate cererile de clarificariGuvernul nu sustine amendamentele. Noi am trimis un proiect care nu avea acele amendamente.