Iohannis, despre referendumul sau: Am lasat-o mai incet, societatea s-a exprimat prin protestele care au avut loc

Pe data de 23 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va incepe procedurile pentru declansarea unui referendum pe tema amnistiei si gratierii. Ulterior, seful statului a revenit explicand la întrebarea de la referendum nu va conţine cuvântul "graţiere", deoarece Constituţia nu îi permite acest lucru şi că cel mai probabil întrebarea va fi legată de anticorupţie sau integritate.



Pe data de 7 februarie, presedintele anunta ca, imediat dupa ce va primi raspunsul Parlamentului, va convoca referendumul pe care l-a anuntat in ianuarie, dupa aparitia informatiilor potrivit carora guvernul pregatea un pachet legislativ privind gratierea si modificarea codurilor penale.



Pe data de 13 februarie, plenul reunit al Parlamentului a adoptat in unanimitate un aviz favorabil pentru referendumul solicitat de presedintele Klaus Iohannis pe tema anticoruptiei, aviz consultativ, care insa contine si patru recomandari care se refera la Constitutie, la decizii ale Curtii Constitutionale si la recomandarile Comisiei de la Venetia.



Pe data de 14 februarie, Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va anunta "in zilele urmatoare" data la care va fi organizat referendumul legat de lupta anticoruptie, precum si intrebarea de pe buletinul de vot. De atunci insa, seful statului n-a mai adus tema in discutie.





“Am lasat-o mai incet pentru ca societatea s-a exprimat prin protestele care au avut loc si care au loc in continuare”, a spus seful statului la iesirea de la bilantul Parchetului general.Este evident ca societatea isi doreste persoane mai integre, a spus Iohannis, adaugand ca in acest moment considera ca “lucrurile ar trebui sa se linisteasca un pic”. Presedintele nu va declansa acum referendumul pentru justitie, dar nu a renuntat la ideea unui referendum , pe care il va folosi ca polita de asigurare pentru salvarea justitiei daca PSD va incerca din nou sa slabeasca legislatia penala sau va ataca institutii cheie din sistemul judiciar, au declarat vineri pentru Hotnews.ro surse oficiale de la Cotroceni.Potrivit acestora, manifestatiile de strada si-au atins scopul iar ordonanta 13, prin care se dezincriminau partial abuzul in serviciu si conflictul de interese a fost oprita, astfel ca un referendum acum ar reprezenta “un glont tras in aer”.