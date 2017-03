VIDEO O racheta Vega a lansat pe orbita un nou satelit de monitorizare a Terrei in cadrul programului european Copernicus

Decolarea rachetei a avut loc la ora locala 22.49 (01.49 marti GMT), a anuntat Arianespace, societatea care gestioneaza lansarile.In prima misiune de succes din acest an si cea de a noua din 2012, lansatorul usor Vega a ridicat fara dificultati la decolare satelitul cu masa de 1.130 kg.La aproape 58 de minute mai tarziu, Vega a lansat pe orbita satelitul Sentinel 2-B.Construit de Airbus, acest satelit de observare este cel de al patrulea din programul Copernicus lansat de Arianespace.Societatea a plasat deja pe orbita satelitul Sentinel-1A in aprilie 2014 cu o racheta Soyuz, Sentinel-2A in iunie 2015 cu lansatorul Vega si Sentinel-1B in aprilie 2016, din nou cu o racheta Soyuz.Sentinel-2B este dedicat in principal monitorizarii terenurilor inundate si a zonelor de coasta la scara planetara.Satelitul Sentinel 2-B va putea parcurge intreg Pamantul in cinci zile, adunand date despre vegetatie, paduri, soluri si habitate.Potrivit Arianespace, frecventa crescuta a monitorizarii Terrei va permite un progres "in prezicerea si controlul comportamentelor vegetatiei si al poluarii acvatice".De asemenea, este cel de al treilea succes consecutiv pentru Arianespace in acest an, dupa misiunile reusite ale Soyuz la sfarsitul lui ianuarie si a Ariane in februarie.