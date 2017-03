Mini-summit european la Versailles in vederea implusionarii UE in jurul Europei Apararii

"Europa poate sa se relanseze prin aparare", a dat asigurari seful statului francez intr-un interviu acordat unui numar de sase cotidiene europene inaintea acestui summit cu Angela Merkel, Paolo Gentiloni si Mariano Rajoy, sefii guvernelor german, italian si, respectiv, spaniol.In opinia lui Francois Hollande, situatia geopolitica creata de alegerea lui Donald Trump, care si-a multiplicat declaratii sfidatoare la adresa UE si NATO, si ambitiile Rusiei, care intentioneaza "sa se afirme ca o putere", cere acest lucru.Acest vast proiect infrunta insa numeroase incertitudini, care apasa asupra Europei, prin alegeri generale in Franta, aruncata intr-o profunda criza politica, dar si in Olanda, la jumatatea lui martie, sau in Germania, la toamna.Concret este vorba despre o "cooperare structurata" care sa reuneasca statele membre ale UE "care vor sa mearga mult mai departe" in domeniul apararii.Marea Britanie, a doua putere militara europeana dupa Franta, se va "asocia" cooperarii, in pofida iesirii sale din UE, deoarece ea intretine cu Parisul "relatii puternice in domeniul apararii, inclusiv in domeniul strategic, al disuasiunii nucleare".Hollande considera ca "necunoasterea a ceea ce este UE", manifestata de catre presedintele american, "obliga" Europa "sa-i demonstreze coeziunea ei politica, greutatea ei economica si autonomia ei strategica".Apararea va fi, astfel, noul motor al unei Europe cu mai multe viteze, in contextul in care UE este necesar sa-si reformeze proiectul politic cu ocazia unui summit, pe 25 martie, la Roma, care va sarbatori 60 de ani de la Tratatul de la Roma.Este vorba cel putin despre scenariul privilegiat de Paris si Berlin, dintre cele cinci schitate de presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, de la o simpla piatp unica si pana la o integrare consolidata.In jurul unui "pact comun, o piata interna, iar pentru unii o moneda unica", a detaliat Francois Hollande, statele membre care doresc acest lucru vor putea "sa mearga mai departe" nu doar in materie de aparare, dar si de armonizare fiscala sau sociala, cercetare, cultura sau tineret.Este vorba despre o modalitate de a depasi reticentele, mai ales nou-venitilor din Europa de Est."Va exista o Uniune Europeana cu viteze diferite, nu toti vor participa de fiecare data la toate etapele de integrare", declara Merkel pe 3 februarie la Malta.Indiferent ce va fi, francezii si germanii considera urgent sa se actioneze in vederea relansarii unei Europe in criza dupa o serie de socuri, de la criza euro la cea a refugiatilor, punctate de Brexit si declaratii incendiare ale lui Donald Trump."Fara un nou spirit european, UE se va intrepta catre o diluare, iar apoi dislocare", a subliniat Francois Hollande luni pentru presa europeana.Italia, care lucreaza la foaia de parcurs a summitului de la Roma, dar si tarile din Benlux s-au raliat acestei idei, ingrijorate de ascensiunea partidelor antieuropene.Intr-un interviu recent pentru AFP, Mariano Rajoy s-a declarat "sustinatorul unei uniuni fiscale si unei piete unice a energiei, unei piese unice numerice".Pentru ca sa nu deranjeze pe nimeni si sa evite sa apara ca niste "influentatori", liderii celor patru tari cel mai populate din Europa au decis sa nu faca vreun anunt concret luni, la Versailles.Ei se vor intalni joi cu omologii lor europeni la un nou summit, la Bruxelles, unde unul dintre punctele esentiale urmeaza sa fie eventuala redesemnare a fostului premier polonez liberal Donald Tusk la sefia Consiliului European.Un semn al vremurilor actuale, Parisul este favorabil unui al doilea mandat al lui Tusk, in timp ce partidul conservator nationalist aflat la putere in Polonia se opune.