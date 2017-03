Coarna (Sindicatul Politistilor), dupa discutiile de la Ministerul Muncii: Nu poti sa pui angajatul sa munceasca 320 de ore si sa il platesti pentru 160 / Daca nu ajungem la o solutie, categoric vom iesi in strada

Dumitru Coarna a spus, la finalul negocierilor de la Ministerul Muncii, la care au participat ministrul Muncii, ministrul Afacerilor Interne si ministrul pentru Consultare Publica si Dialog Civic, ca sindicalistii sunt de acord cu principiile proiectului Legii salarizarii unitare, dar asteapta trebuie gasite solutii la solicitarea lor de aplicare a sporurilor la nivelul salariului minim actual, de 1.450 de lei, si nu la cel de incadrare din 31 decembrie 2009.Liderul SNPPC a spus ca, la finalul negocierilor privind proiectul Legii salarizarii unitare, a avut cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, o discutie tehnica pe tema drepturilor salariale ale angajatilor din structurile Ministerului Afacerilor Interne, in conditiile in care ar urma sa fie organizate proteste in 23-25 martie, daca nu vor fi gasite solutii de rezolvare a revendicarilor."Ministrul Lia Olguta Vasilescu mi-a promis ca maine (marti, n.r.) vom avea din nou o discutie tehnica cu ministrul Finantelor, pe aceasta tema, sa gasim o solutie pentru ambele parti, pentru a detensiona aceasta stare conflictuala, pentru a iesi din acest conflict de munca, pentru ca noi nu ne dorim sa iesim in strada, ci ne dorim sa muncim. Dar angajatorul trebuie sa respecte drepturile elementare ale angajatilor, pentru ca si munca trebuie platita, nu poti sa il pui pe om sa lucreze 320 de ore si sa il platesti pentru 160, pentru ca apare frustrea, apar disfunctii salariale", a spus Coarna.Liderul sindical a spus ca numai intr-o luna, de cand sunt miscari sociale, politistii si jandarmii au lucrat suplimentar aproape 120 de ore, "norma care nu mai poate fi recuperata in natura, pentru ca nu avem efectivele necesare sa acordam aceste drepturi in natura".Intrebat daca vor mai avea loc proteste in 23 si 24 martie, cand sunt anuntate pichete ale sindicalistilor SNPPC la Ministerul Muncii si in 25 martie, de Ziua Politiei, cand este programat un miting la care ar putea sa participe aproximativ 10.000 de persoane, dar si daca aceste date ar putea fi schimbate, in conditiile in care ceilalti lideri de sindicat au spus ca pe 16 martie vor sa organizeze un miting sau sa nu mai lucreze, desi vor fi prezenti la munca, Dumitru Coarna a spus ca SNPPC are luni procedura de autorizare la Primaria Capitalei pentru acele date, dar daca se va ajunge la o intelegere in urma negocierilor, ar fi ilogic ca sindicalistii sa mai iasa in strada."Daca nu ajungem la o solutie in urma acestor negocieri, categoric vom iesi in strada. Sigur ca daca revendicarile noastre vor fi solutionate, ar fi ilogic sa iesim in strada din momentul in care angajatorul isi respecta cuvantul dat si respecta niste reguli. Daca nu se ajunge la o solutie, daca nu se respecta aceste reglementari, categoric vom iesi in strada. Repet, avem promisiuni ferme ca intra in aplicare, a promis doamna Vasilescu ca o sa fie gasite solutii si cu ministrul Finantelor, sa vedem si efortul bugetar si ca personalul Ministerului Afacerilor Interne categoric va primi aceste diferente de bani, pentru ca sporurile sa fie aplicate la minimum 1.450 de lei, asa cum prevede HG 1/2017 (privind stabilirea salariului de baza minim brut garantat in plata, n.r.)", a mai spus Coarna.Presedintele SNPPC a precizat ca acesti bani ar trebui sa se acorde personalului din structurile MAI incepand din 1 februarie, "ca asa este legea"."Noi nu negociem legea, este un paradox sa spun ca vin sa negociez legea, care spune foarte clar ca de la 1 februarie 2017. Daca noi ajungem la o solutie de compromis in negociere, se va aplica retroactiv aceasta reglementare, iar in perioada ulterioara sa vina fractionat si cu banii din urma, ca sa fie aduse la zi aceste plati", a mai spus Dumitru Coarna.Sindicalistii SNPPC au discutat la Ministerul Muncii atat pe tema noii Legi de salarizare unitara a personalului platit din fonduri publice, cat si despre aplicarea HG 1/2017 cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe tara.Porivit liderului SNNPC, avand in vedere ca de cand este in vigoare Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si pana in prezent nu au fost aplicate valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele legii.Mai mult, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost de atunci majorat de la 600 la 1.450 lei, valoare la care a ajuns in februarie 2017, iar aceasta situatie a determinat o serie de inechitati in materie de salarizare in raport cu nivelul studiilor, al activitatii profesionale prestate si al vechimii in munca. Astfel, in prezent, pe de o parte, exista niveluri diferite de salarizare pentru aceeasi functie in cadrul aceleiasi institutii, iar, pe de alta parte, cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a condus la stabilirea aceluiasi nivel de salarizare pentru personal cu atributii si nivel al studiilor diferite, in cadrul aceleiasi institutii.In aceste conditii, sindicalistii SNPPC vor ca in formula de calcul a salariului de baza pentru personalul contractual sa nu fie luat ca baza cuantumul sporului pentru vechime de care beneficia fiecare persoana la 31 decembrie 2009, ci sa se completeze salariul de baza dupa comparatia cu 1.450 de lei, valoarea actuala a salariului minim brut garantat in plata.Sindicalistii SNPPC mai vor ca, pentru eliminarea oricarei forme de discriminare si inechitate sociala in raport cu angajatii din alte domenii, cum ar fi sanatatea si invatamantul, in formula de calcul a sporurilor pentru conditiile de munca ￯ cum ar fi sporul pentru conditii grele de munca, pentru munca de noapte, pentru munca prestata in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale -, baza de referinta sa fie salariul de baza actual, de 1.450 de lei, si nu cel de incadrare din 31 decembrie 2009.Ministerul Muncii a inceput, luni, discutiile cu sindicalistii pe proiectul Legii salarizarii unitare, primii care au venit la negocieri fiind liderii sindicatelor din domeniul ordinii si sigurantei publice, care au spun ca vor sa obtina o salarizare corecta pentru angajatii din domeniu si eliminarea dezechilibrelor salariale in raport cu angajatii din alte domenii. La discutii au participat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan si ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea.Potrivit Ministerului Muncii, reprezentantii sindicatelor si cei ai ministerelor au cazut de acord, in ansamblu, asupra proiectului Legii salarizarii unitare. Reprezentantii Ministerului Muncii le-au transmis partenerilor de dialog social ca asteapta sugestii, in perioada urmatoare, in cazul in care reprezentantii sindicatelor vor descoperi inadverdente, dupa o atenta consultare a documentelor."Sindicatele au ridicat, in cadrul acestei intalniri, si alte probleme care tin de veniturile din prezent ale personalului MAI, convenindu-se ca ministerele cu atributii in acest domeniu sa poarte, in continuare, discutii cu reprezentantii salariatilor, in vederea identificarii de solutii", a precizat Ministerul Muncii.In urma discutiilor de luni s-a mai stabilit formarea unui grup de lucru la care sa participe si specialisti din cadrul institutiilor militarizate, ai caror angajati nu pot adera la miscari sindicale.Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, declara sambata, la Romania TV, ca de luni incep discutiile cu sindicatele din ordine publica si sanatate despre legea salarizarii unitare, urmand ca veniturile pana la pragul de 4.000 lei sa se dubleze, iar cele care depasesc acest nivel sa se majoreze cu 45%.Intrebata daca ar putea aparea modificari la proiectul legii salarizarii unitare, in conditiile in care sindicalistii si-ar dori anumite schimbari, Olguta Vasilescu a spus ca Ministerul Muncii este deschis la orice dezbatere, dar nu vrea sa modifice proiectul.Olguta Vasilescu a spus ca nu poate da un termen fix la care va ajunge in Parlament Legea salarizarii unitare, deoarece trebuie sa aiba loc o serie de discutii cu sindicalistii, dar cel mai clar este termenul din programul de guvernare, respectiv adoptarea pana la 1 iulie anul acesta.Intrebata cu cat se vor majora veniturile potrivit noii Legi a salarizarii, Olguta Vasilescu a spus ca "sunt mai multe praguri"."Pana la pragul de 4.000 lei salariile se dubleaza, dupa 4.000 lei este o crestere cu 45% a salariilor, iar dupa pragul de 7.000 lei sunt cresteri, dar nu foarte mari", a adaugat ministrul.